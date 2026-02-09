बीसीसीआई ने जारी की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, ग्रेड A में सिर्फ इन तीन खिलाड़ियों को मिली जगह; रोहित-विराट को झटका

14
BCCI Annual Player Contract List: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को 2025-26 सीज़न के लिए भारत की सीनियर पुरुष और महिला टीमों के सालाना प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स की घोषणा की. दिलचस्प बात यह है कि सीनियर स्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में T20I और टेस्ट से संन्यास ले लिया है लेकिन वनडे में रेगुलर खेलते हैं, उन्हें ग्रेड B में रखा गया है. पिछले सीज़न में, वे जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा के साथ ग्रेड A+ में शामिल होने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे.
ग्रेड A में हैं ये खिलाड़ी
BCCI का ये कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026 तक चलेंगे, और ये बोर्ड द्वारा खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन, टीम के लिए महत्व और निरंतरता के आधार पर पुरस्कृत करने का एक तरीका है. आसान शब्दों में, कॉन्ट्रैक्ट्स को ग्रेड में बांटा गया है, जिसमें ग्रेड A सबसे ऊपरी स्तर है. इस कैटेगरी के खिलाड़ी आमतौर पर मुख्य मैच-विनर और रेगुलर स्टार्टर होते हैं. इस सीज़न के लिए, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा को पुरुष टीम के लिए ग्रेड A में रखा गया है.
यह दिखाता है कि भारत की आगे की योजनाओं के लिए वे कितने महत्वपूर्ण हैं, खासकर गिल एक प्रमुख बल्लेबाज के तौर पर और बुमराह भारत के मुख्य तेज गेंदबाज के तौर पर. महिलाओं की तरफ, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा ग्रेड A में हैं.
कोहली और रोहित ग्रेड A से बाहर
ये खिलाड़ी भारत की महिला टीम की रीढ़ रही हैं, बल्ले और गेंद दोनों से मजबूत प्रदर्शन किया है और बड़े टूर्नामेंट में टीम का नेतृत्व किया है. जबकि कोहली और रोहित जैसे खिलाड़ी बड़े नाम और अनुभवी लीडर बने हुए हैं, यह बदलाव युवा खिलाड़ियों की ओर एक बदलाव और भारतीय क्रिकेट में एक नए दौर को दिखा सकता है, जहां फोकस धीरे-धीरे अगली पीढ़ी पर जा रहा है.
🚨 News 🚨
BCCI announces Annual Player Retainership for Team India Senior Men and Senior Women for the 2025-26 season#TeamIndia | Details 🔽https://t.co/Rd3pUCPRr9 pic.twitter.com/UNYRThs1kW
— BCCI (@BCCI) February 9, 2026
BCCI के वार्षिक खिलाड़ी अनुबंध
भारत की सीनियर पुरुष टीम
ग्रेड A: शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा
ग्रेड B: विराट कोहली, रोहित शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर
ग्रेड C: अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई, ऋतुराज गायकवाड़
BCCI के वार्षिक खिलाड़ी अनुबंध भारत की सीनियर महिला टीम के लिए
ग्रेड A: हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा
ग्रेड B: रेणुका सिंह, शैफाली वर्मा, ऋचा घोष, स्नेह राणा
ग्रेड C: राधा यादव, अमनजोत कौर, प्रतिका रावल, क्रांति गौड़, उमा छेत्री, अरुंधति रेड्डी, श्री चरानी, यास्तिका भाटिया, हरलीन देओल, काशवी गौतम, जी कमलिनी, वैष्णवी शर्मा, तेजल हसबनीस