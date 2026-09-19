BCCI AGM: अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट से लेकर रांची टेस्ट विवाद तक… बोर्ड की सालाना आम बैठक में क्या-क्या हुआ?

BCCI AGM Key Points: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का सालाना आम बैठक (AGM) शुक्रवार (18 सितंबर) को हुई. इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट का था. हालांकि AGM बैठक के बाद BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने अजीत अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई साफ जवाब नहीं दिया है. उन्होंने कहा कि 15 दिन का समय क्रिकेट की दुनिया में बहुत लंबा होता है. दरअसल, रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अजीत अगरकर ने बुधवार को नई दिल्ली में अपने कार्यकाल की आखिरी सिलेक्शन मीटिंग कर ली है. उनका कॉन्ट्रैक्ट 4 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, जिसे वह आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं.

अजीत अगरकर पर क्या बोले सैकिया?

BCCI की सालाना आम बैठक के बाद बोर्ड के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया (Devajit Saikia) ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा, ‘हमारे पास अभी 15 दिन बाकी हैं. क्रिकेट की दुनिया में 15 दिन काफी लंबा समय होता है. हम उचित समय पर फैसला करेंगे और आपको इसकी जानकारी देंगे. आज किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई.’ बता दें कि पिछले कुछ समय से 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए फिटनेस और शेड्यूल से जुड़े मुद्दों पर अगरकर और बोर्ड के बीच मतभेद की खबरें आ रही हैं

अगरकर के बाद कौन बनेगा नया चीफ सिलेक्टर?

दरअसल, हाल ही में भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे की रिव्यू मीटिंग हुई थी, जिसमें अजीत अगरकर शामिल नहीं हुए थे. इसके बाद उनके पद छोड़ने की अटकलें बढ़ गई थीं. BCCI को जल्द ही चीफ सिलेक्टर को लेकर फैसला करना होगा, क्योंकि करीब एक महीने बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया-ए और सीनियर टीम की सीरीज शुरू होने वाली है. ऐसे में अगर अजीत अगरकर को हटाया जाता है, तो किसी दूसरे दिग्गज को चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपनी होगी. हालांकि कई पूर्व क्रिकेटर्स का कहना है कि अजीत अगरकर को पद पर बने रहने का मौका देना चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया ने व्हाइट बॉल में शानदार प्रदर्शन किया था. हालांकि कुछ लोग अगरकर को पद से हटाने की भी बात कर रहे हैं. हालांकि अभी BCCI को कोई ऐसा नाम नहीं मिल पाया है, जो चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल सके.

रांची टेस्ट विवाद पर BCCI का जवाब

हाल ही में खबरें आई थीं कि रांची में होने वाले बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (BGT) टेस्ट के वेन्यू को बदलने की मांग की गई है. इस पर BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने साफ जवाब दिया. सैकिया ने कहा कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है. उन्होंने कहा, ‘अभी 6 महीने बाकी हैं. हम कुछ दिनों बाद इस पर फैसला करेंगे. बता दें कि यह टेस्ट मैच 19 से 23 फरवरी तक खेला जाएगा.

देवजीत सैकिया ने बताया कि क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) संभावित उम्मीदवारों का इंटरव्यू के बाद जल्द ही नई जूनियर चयन समिति का गठन करेगी. उन्होंने कहा, ‘जूनियर चयन समिति के लिए हमें बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं. इन्हें हम अपनी क्रिकेट समिति को सौंपेंगे, जो सिलेक्टर्स का चयन करने के लिए सक्षम है. हम अगले 10-15 दिनों में इस प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश करेंगे.’

नए फील्डिंग कोच को लेकर क्या बोले सैकिया?

देवजीत सैकिया ने आगे कहा कि असम के पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी सुभदीप घोष को टी. दिलीप के जाने के बाद भारतीय टीम का फील्डिंग कोच बनाया गया है. हालांकि यह शॉर्ट-टर्म नियुक्ति है. उनके प्रदर्शन का एनालिसिस किया जाएगा,. जिसके बाद उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाएगा. बताया जा रहा है कि न्यूजीलैंड दौरे के बाद घोष के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा. अगर उनका प्रदर्शन संतोषजनक रहा, तो फिर उनका कार्यकाल साउथ अफ्रीका में होने वाले वनडे विश्व कप तक बढ़ाया जा सकता है.