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न्यूजीलैंड दौरे से पहले गिल-राहुल को रणजी खेलने का आदेश, बुमराह पर भी BCCI की नजर

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले BCCI भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ियों को घरेलू रेड-बॉल क्रिकेट खेलने के लिए कह सकता है. शुभमन गिल और केएल राहुल के रणजी ट्रॉफी में खेलने की संभावना है, जबकि जसप्रीत बुमराह के लिए वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए अलग योजना बनाई जा सकती है.

By: Satyam Sengar | Published: September 30, 2026 4:51:41 PM IST

न्यूजीलैंड दौरे से पहले गिल-राहुल को रणजी खेलने का आदेश.
न्यूजीलैंड दौरे से पहले गिल-राहुल को रणजी खेलने का आदेश.


भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम के सीनियर खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए कह सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान केएल राहुल 2026-27 रणजी ट्रॉफी में क्रमशः पंजाब और कर्नाटक के लिए खेलते नजर आ सकते हैं. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी टेस्ट सीरीज से पहले लाल गेंद से अभ्यास करने का मौका दिया जा सकता है.

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, BCCI की मेडिकल टीम की मंजूरी और खिलाड़ियों के वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए सभी सीनियर खिलाड़ियों से कम से कम एक रेड-बॉल मैच खेलने की उम्मीद की जा रही है. आकाश दीप और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ियों पर चयनकर्ताओं की खास नजर रहेगी, क्योंकि दोनों हाल के समय में चोट से जूझ चुके हैं. बोर्ड खिलाड़ियों की फिटनेस के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहता.

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बुमराह के लिए बनाया जाएगा अलग प्लान
जसप्रीत बुमराह के मामले में BCCI ज्यादा लचीला रुख अपना सकता है, क्योंकि उनके वर्कलोड को सावधानी से मैनेज करना जरूरी है. उन्हें रणजी ट्रॉफी का मुकाबला खेलने या फिर भारत ए की तरफ से फर्स्ट-क्लास मैच में उतरने का विकल्प दिया जा सकता है. इसका मकसद न्यूजीलैंड दौरे से पहले उन्हें लाल गेंद के क्रिकेट की जरूरी मैच प्रैक्टिस देना है, लेकिन उनकी फिटनेस पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालना है.

2024 की हार के बाद लिया गया फैसला
BCCI के इस कदम के पीछे भारत का पिछला अनुभव भी अहम माना जा रहा है. 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भारत को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था. टीम के पास सीरीज से पहले पर्याप्त रेड-बॉल मैच प्रैक्टिस नहीं होने को भी चर्चा में लाया गया था. न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज 19 नवंबर से शुरू होगी, जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से महत्वपूर्ण है. साथ ही, इस सीरीज का असर गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम की आगे की दिशा पर भी पड़ सकता है. BCCI ने 2024 में उपलब्ध सीनियर खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना जरूरी करने की नीति शुरू की थी. ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को राज्य टीमों के लिए नहीं खेलने के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था.

Tags: KL RahulSHUBMAN GILL
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