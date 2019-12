मेलबर्न. ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों बिग बैश लीग 2019 खेली जा रही है. इस लीग में 29 दिसंबर को एडिलेड स्ट्राइकर्स बनाम मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच मेलबर्न के डॉकलैंड्स स्टेडियम में मैच खेला गया. इस मैच के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो क्रिकेट मैदान पर शायद कभी कभार देखने को मिला हो. अंपायर द्वारा की गई इस हरकत के बाद मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों से लेकर दर्शक सभी ठहाके लगाने लगे.

एडिलेड स्ट्राइकर्स के बनाए गए 155 रनों के टारगेट को हासिल करने के लिए मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम लड़खड़ा रही थी. जिस समय मेलबर्न रेनेगेड्स के कप्तान एरॉन फिंच खेल रहे थे उस समय ऐसा लगा कि वह आराम से मैच जीत लेंगे. लेकिन उनके रन आउट होने के बाद मैच हाथ से निकल गया. मध्यक्रम में बल्लेबाज बीयू बेबस्टर ने मैच का रुख पलटने की पूरी कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहे.

दरअसल जब बीयू बेबस्टर बल्लेबाजी कर रहे थे तो इस समय पारी का 17वां ओवर राशिद खान फेंकने आए. उनकी एक गेंद बल्लेबाजी कर रहे बेवस्टर के सीधे पैड पर जाकर लगी. राशिद खान ने जबरदस्त आउट की अपील की. उस समय बॉलिंग एंड पर अंपायर ग्रेग डेविडसन मौजूद थे. डेविडसन को लगा कि बेबस्टर एलबीडब्ल्यू आउट हैं. उन्होंने अपनी उंगली उठाई अभी उनकी उगली पूरी तरह हवा में उठने ही नहीं पाई और और उन्हें लगा कि बल्लेबाज आउट नहीं हैं. इसलिए ठीक उसी दौरान वह उंगली को ऊपर उठाने के बजाए अपनी नाक खुजाने लगे.

👃☝️ @rashidkhan_19 was celebrating while the umpire was having a scratch. But the @StrikersBBL star believes the right call was made in the end #nosegate @BKTtires | #BBL09 pic.twitter.com/xu4ZmWkjlR

— KFC Big Bash League (@BBL) December 30, 2019