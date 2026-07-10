भारत में पहली बार BBL की एंट्री, ‘थाला’ के गढ़ चेपॉक में खेला जाएगा पहला मैच, देखें पूरा शेड्यूल

BBL Schedule In India: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) की भारत में एंट्री होने जा रही है. बीबीएल के नए सीजन का पहला मुकाबला भारत में खेला जाएगा. यह मुकाबला 12 दिसंबर 2026 को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में होगा, जिसमें मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉर्चर्स की भिड़ंत होने वाली है. इस अनोखे फैसले का एलान शुक्रवार (9 जुलाई) को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में आयोजित एक इवेंट में हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) मौजूद रहे.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से बीबीएल के ओपनिंग मैच भारत में आयोजित कराने की तैयारी कर रहा था. पिछले कुछ महीनों में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कुछ अधिकारियों ने भारत का दौरा करके चेपॉक स्टेडियम का निरीक्षण भी किया था.

भारत में पहली बार होगा BBL

क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, जब बीबीएल का कोई मुकाबला भारत में खेला जाएगा. भारत क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है. ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत में बीबीएल को पॉपुलर बनाने के लिए यह कदम उठाया. इससे बीबीएल को काफी फायदा होने वाला है. ऑस्ट्रेलियाई सरकार की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया, ‘प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में मुलाकात की और घोषणा की कि ऑस्ट्रेलियाई पुरुष बिग बैश लीग का पहला मैच इस वर्ष दिसंबर में चेन्नई में खेला जाएगा. यह भारत में खेला जाने वाला पहला विदेशी क्रिकेट लीग मैच होगा.’

Welcome, @narendramodi and @albomp 🤝 It was fantastic to host the Indian and Australian Prime Ministers at the MCG this afternoon to announce that Chennai will host the BBL|16 season opener. pic.twitter.com/7gH9srlAEI — Cricket Australia (@CricketAus) July 10, 2026

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कब-कहां खेला जाएगा मैच?

बिग बैश लीग (BBL) के 16वें सीजन का पहला मुकाबला चेन्नई के चेपॉक मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला 12 दिसंबर को मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच होगा, जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:40 बजे शुरू होगा. उस समय ऑस्ट्रेलिया में 8 बजकर 10 मिनट हो रहे होंगे.

CA ने चेपॉक को ही क्यों चुना?

बता दें कि चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम को बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों की मंजूरी के बाद चुना गया है. इस साल मई में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बीबीएल का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल चेन्नई में क्रिकेट बाजार और स्टेडियम का जायजा लेने पहुंचा था. अब फैंस को 12 दिसंबर को होने वाले बीबीएल के ऐतिहासिक मुकाबले का इंतजार है.