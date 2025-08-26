Home > खेल > T20I Cricket में कभी शून्य पर आउट नहीं हुए ये बल्लेबाज, जानिए कौन से हैं वो खिलाड़ी?

T20I Cricket Records: टी20 क्रिकेट तेज तर्रार खेल है जिसमें बल्लेबाजों को तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है ऐसे में बल्लेबाज शून्य पर भी आउट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी भी रहे हैं जो अपने करियर में कभी शून्य पर आउट नहीं हुए और लगातार टीम के लिए योगदान दिया।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 26, 2025 14:52:32 IST

T20I Cricket Records
T20I Cricket Records

T20I Records: टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अपनी तेज गति के लिए जाना जाता है। ऐसे में बल्लेबाजों के ऊपर पहली ही गेंद से आक्रमक खेल दिखाने की जिम्मेदारी होती है। जब बल्लेबाज रान बनाने के लिए रिस्क लेता है तो उसके आउट होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में कई बार बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश के चलते बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी भी रहे हैं जो अपने करियर में कभी शून्य पर आउट नहीं हुए और लगातार टीम के लिए योगदान दिया। आइए उन बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

हैरी ब्रुक – इंग्लैंड

इंग्लैंड के तूफानी बल्लेबाज हैरी ब्रुक ने 2022 से अब तक 47 मैच खेले हैं और 40 पारियों में बल्लेबाज़ी की है और कभी शून्य पर आउट नहीं हुए। उन्होंने 147.21 के स्ट्राइक रेट से 873 रन बनाए हैं, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 81 रन है। ब्रुक ने अपनी बल्लेबाज़ी से साबित कर दिया कि वह मुश्किल परिस्थितियों में भी टीम को निराश नहीं करते।

नजमुल हुसैन शान्तो – बांग्लादेश

बांग्लादेश के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज़ नजमुल हुसैन शान्तो ने 2019 से 2025 तक 50 मैच खेले और 48 पारियों में 987 रन बनाए। 71 रन उनका सर्वोच्च स्कोर है और उन्होंने 4 अर्धशतक लगाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 109.06 रहा और उन्होंने हर बार खाता खोलकर अपनी टीम को मज़बूत शुरुआत दिलाई।

फाफ डू प्लेसिस – दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज फाफ डू प्लेसिस ने 50 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और सभी पारियों में रन बनाए। उन्होंने अपने करियर में कुल 1528 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 119 रन रहा। 134.38 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने अपने करियर को यादगार बनाते हुए बिना ‘शून्य’ के समाप्त किया।

दिनेश चांदीमल – श्रीलंका

श्रीलंकाई विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश चांदीमल ने 2010 से 2025 तक 69 मैचों में हिस्सा लिया और 62 पारियों में 103.49 के स्ट्राइक रेट से कुल 1066 रन बनाए। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 66 रन रहा। इस दौरान चांदीमल ने 6 शानदार अर्धशतक लगाए। उनकी सबसे खास उपलब्धि यह रही कि इतने लंबे करियर में उन्हें कभी ‘शून्य’ का सामना नहीं करना पड़ा।

मार्लन सैमुअल्स – वेस्टइंडीज

वेस्टइंडीज के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज मार्लन सैमुअल्स ने 2007 से 2018 तक 67 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 65 पारियों में बल्लेबाजी की। इस दौरान उन्होंने 10 अर्धशतकों सहित 1611 रन बनाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 89 रन रहा और उनका करियर स्ट्राइक रेट 116.23 रहा। खास बात यह है कि इतने लंबे करियर में वह एक बार भी बिना खाता खोले पवेलियन नहीं लौटे।

Tags: CricketDinesh ChandimalMarlon SamuelsT20I Cricket RecordsT20I records
