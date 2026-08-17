सीने में दर्द और फिर… पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर को अचानक आया हार्ट अटैक, कराची के अस्पताल में भर्ती

Basit Ali Heart Attack: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली को अचानक हार्ट अटैक आने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कराची के एक प्राइवेट अस्पताल में बासित अली का इलाज चल रहा है. अस्पताल में डॉक्टर्स ने पूर्व क्रिकेटर की एंजियोप्लास्टी की है, जिसके बाद लगातार उनकी निगरानी की जा रही है. एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया में दिल की तंग या बंद धमनियों को चौड़ा किया जाता है. इसमें एक पतली ट्यूब (कैथेटर) और गुब्बारे का इस्तेमाल करके धमनी में जमे कोलेस्ट्रॉल को दबाया जाता है. साथ ही ब्लड फ्लो को नॉर्मल करने के लिए अक्सर ‘स्टेंट’ नामक छोटी जाली डाली जाती है.

अस्पताल से तस्वीर आई सामने

रिपोर्ट की मानें, तो बासित अली (Basit Ali) को अचानक सीने में दर्द और बेचैनी हुई. इसके बाद उन्हें कराची के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया. अस्पताल से उनकी एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें पूर्व क्रिकेटर बेड पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं. यह तस्वीर पाकिस्तान के एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर शेयर की है. बताया जा रहा है कि वह अभी कुछ दिनों तक अस्पताल में ही भर्ती रहेंगे. यह खबर सामने आने के बाद सभी लोग बासित अली के जल्द स्वस्थ होने की कामना करने लगे.

Our beloved Basit ali is going through angioplasty we wish him successful procedure and speedy recovery…please keep him in your thoughts and prayers 🙏 pic.twitter.com/vkUoaTF8Sh — Najeeb ul Hasnain (@ImNajeebH) August 17, 2026

मैच फिक्सिंग का लगा था आरोप

55 साल के पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली ने काफी कम उम्र में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री कर ली थी. उन्होंने 22 साल की उम्र में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर लिया था. माना जा रहा था कि वह दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में एक बन सकते हैं, लेकिन उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा. इस दौरान उन पर मैच फिक्सिंग का भी आरोप लगा, जिससे उनके करियर पर बुरा असर पड़ा.

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बासित अली का करियर

पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में 19 मैच खेले, जिसमें कुल 858 रन बनाए. इसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल रहे. इसके अलावा वनडे में बासित अली ने 50 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 1,265 रन बनाए. इस फॉर्मेट में बासित अली के बल्ले से 1 शतक और 9 अर्धशतक आए.