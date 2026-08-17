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सीने में दर्द और फिर… पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर को अचानक आया हार्ट अटैक, कराची के अस्पताल में भर्ती

Basit Ali Heart Attack: पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर बासित अली दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल ने उनकी एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वह बेड पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 17, 2026 6:00:25 PM IST

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली को हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया.
पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली को हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया.


Basit Ali Heart Attack: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली को अचानक हार्ट अटैक आने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कराची के एक प्राइवेट अस्पताल में बासित अली का इलाज चल रहा है. अस्पताल में डॉक्टर्स ने पूर्व क्रिकेटर की एंजियोप्लास्टी की है, जिसके बाद लगातार उनकी निगरानी की जा रही है. एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया में दिल की तंग या बंद धमनियों को चौड़ा किया जाता है. इसमें एक पतली ट्यूब (कैथेटर) और गुब्बारे का इस्तेमाल करके धमनी में जमे कोलेस्ट्रॉल को दबाया जाता है. साथ ही ब्लड फ्लो को नॉर्मल करने के लिए अक्सर ‘स्टेंट’ नामक छोटी जाली डाली जाती है.

अस्पताल से तस्वीर आई सामने

रिपोर्ट की मानें, तो बासित अली (Basit Ali) को अचानक सीने में दर्द और बेचैनी हुई. इसके बाद उन्हें कराची के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया. अस्पताल से उनकी एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें पूर्व क्रिकेटर बेड पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं. यह तस्वीर पाकिस्तान के एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर शेयर की है. बताया जा रहा है कि वह अभी कुछ दिनों तक अस्पताल में ही भर्ती रहेंगे. यह खबर सामने आने के बाद सभी लोग बासित अली के जल्द स्वस्थ होने की कामना करने लगे.

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मैच फिक्सिंग का लगा था आरोप

55 साल के पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली ने काफी कम उम्र में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री कर ली थी. उन्होंने 22 साल की उम्र में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर लिया था. माना जा रहा था कि वह दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में एक बन सकते हैं, लेकिन उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा. इस दौरान उन पर मैच फिक्सिंग का भी आरोप लगा, जिससे उनके करियर पर बुरा असर पड़ा.

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बासित अली का करियर

पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में 19 मैच खेले, जिसमें कुल 858 रन बनाए. इसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल रहे. इसके अलावा वनडे में बासित अली ने 50 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 1,265 रन बनाए. इस फॉर्मेट में बासित अली के बल्ले से 1 शतक और 9 अर्धशतक आए.

Tags: Basit Alihome-hero-pos-8
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