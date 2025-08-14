Home > खेल > ‘इतनी बुरी तरह मारेंगे न वो…’, वेस्टइंडीज से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान पर बम बनकर बरसे Basit Ali, भारत से मांगी दया की भीख

‘इतनी बुरी तरह मारेंगे न वो…’, वेस्टइंडीज से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान पर बम बनकर बरसे Basit Ali, भारत से मांगी दया की भीख

Basit Ali: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खत्म हुए वनडे सीरीज पर अपनी बात रखते हुए बासित अली ने द गेम प्लान यूट्यूब चैनल पर कहा, "मैं प्रार्थना करता हूं कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दे, जैसे उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में किया था। वरना इतनी बुरी तरह मारेंगे न वो, कि आप सोच भी नहीं सकते।”

Published By: Sohail Rahman
Published: August 14, 2025 13:27:40 IST

Basit Ali (पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर बासित अली)
Basit Ali (पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर बासित अली)

Basit Ali on Pakistan Cricket Team: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली सहित अन्य लोगों ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ करारी हार के बाद एशिया कप में टीम की संभावनाओं को लेकर चिंता जताई है। वेस्टइंडीज ने श्रृंखला में 0-1 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए इसे 2-1 से अपने नाम किया और 1992 के विश्व कप विजेताओं के खिलाफ 34 साल का सूखा समाप्त किया। तरौबा में खेले गए तीसरे मैच में, पाकिस्तान 295 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 92 रन ही बना सका। 202 रनों से हार पाकिस्तान की अपने वनडे इतिहास की चौथी सबसे बड़ी हार थी।

बासित अली ने क्या कहा?

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खत्म हुए वनडे सीरीज पर अपनी बात रखते हुए बासित अली ने द गेम प्लान यूट्यूब चैनल पर कहा, “मैं प्रार्थना करता हूं कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दे, जैसे उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में किया था। वरना इतनी बुरी तरह मारेंगे न वो, कि आप सोच भी नहीं सकते हैं।” इसके अलावा, उन्होंने अफगानिस्तान से हारने की संभावना को आगे बढ़ाते हुए कहा: “अगर हम अफगानिस्तान से हार जाते, तो इस देश में किसी को ज्यादा परवाह नहीं होती। लेकिन भारत से हारते ही हर कोई पागल हो जाता है।”

क्या करती है Sachin Tendulkar की होने वाली बहू ? काम देख दंग रह गई थी सास अंजली, फिर सारा ने…

बल्लेबाजों को लेकर कही ये बात

सलामी बल्लेबाज सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक, कप्तान मोहम्मद रिजवान के साथ बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम केवल 9 रन ही बना सके, जबकि सलमान आगा आउट होने से पहले 30 रन ही बना सके। पूरी पारी सिर्फ 29.2 ओवर में समाप्त हो गई, जिसमें वेस्टइंडीज के गेंदबाज जेडन सील्स ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए 18 रन देकर 6 विकेट लिए।

टी-20 सीरीज में पाकिस्तान को मिली थी जीत

हालांकि, वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल श्रृंखला में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 2-1 शिकस्त दी थी। फिर भी पाकिस्तान वनडे सीरीज 2-1 से हार गई। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, टी-20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान टीम का नेतृत्व सलमान आगा कर रहे थे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, यूएई में होने वाला आगामी एशिया कप, टी20 प्रारूप में खेला जाएगा, जो अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी के रूप में काम करेगा, जिसकी भारत और श्रीलंका संयुक्त मेजबानी करेंगे।

BREAKING: अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती से की सगाई

Tags: Babar azamBasit AliBasit Ali on Pakistan Cricket Teamhome-hero-pos-2Mohammad RizwanPakistan Cricket TeamSalman Agha
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
‘इतनी बुरी तरह मारेंगे न वो…’, वेस्टइंडीज से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान पर बम बनकर बरसे Basit Ali, भारत से मांगी दया की भीख

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘इतनी बुरी तरह मारेंगे न वो…’, वेस्टइंडीज से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान पर बम बनकर बरसे Basit Ali, भारत से मांगी दया की भीख

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘इतनी बुरी तरह मारेंगे न वो…’, वेस्टइंडीज से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान पर बम बनकर बरसे Basit Ali, भारत से मांगी दया की भीख
‘इतनी बुरी तरह मारेंगे न वो…’, वेस्टइंडीज से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान पर बम बनकर बरसे Basit Ali, भारत से मांगी दया की भीख
‘इतनी बुरी तरह मारेंगे न वो…’, वेस्टइंडीज से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान पर बम बनकर बरसे Basit Ali, भारत से मांगी दया की भीख
‘इतनी बुरी तरह मारेंगे न वो…’, वेस्टइंडीज से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान पर बम बनकर बरसे Basit Ali, भारत से मांगी दया की भीख
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?