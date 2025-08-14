‘इतनी बुरी तरह मारेंगे न वो…’, वेस्टइंडीज से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान पर बम बनकर बरसे Basit Ali, भारत से मांगी दया की भीख

Basit Ali on Pakistan Cricket Team: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली सहित अन्य लोगों ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ करारी हार के बाद एशिया कप में टीम की संभावनाओं को लेकर चिंता जताई है। वेस्टइंडीज ने श्रृंखला में 0-1 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए इसे 2-1 से अपने नाम किया और 1992 के विश्व कप विजेताओं के खिलाफ 34 साल का सूखा समाप्त किया। तरौबा में खेले गए तीसरे मैच में, पाकिस्तान 295 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 92 रन ही बना सका। 202 रनों से हार पाकिस्तान की अपने वनडे इतिहास की चौथी सबसे बड़ी हार थी।

बासित अली ने क्या कहा?

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खत्म हुए वनडे सीरीज पर अपनी बात रखते हुए बासित अली ने द गेम प्लान यूट्यूब चैनल पर कहा, “मैं प्रार्थना करता हूं कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दे, जैसे उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में किया था। वरना इतनी बुरी तरह मारेंगे न वो, कि आप सोच भी नहीं सकते हैं।” इसके अलावा, उन्होंने अफगानिस्तान से हारने की संभावना को आगे बढ़ाते हुए कहा: “अगर हम अफगानिस्तान से हार जाते, तो इस देश में किसी को ज्यादा परवाह नहीं होती। लेकिन भारत से हारते ही हर कोई पागल हो जाता है।”

बल्लेबाजों को लेकर कही ये बात

सलामी बल्लेबाज सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक, कप्तान मोहम्मद रिजवान के साथ बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम केवल 9 रन ही बना सके, जबकि सलमान आगा आउट होने से पहले 30 रन ही बना सके। पूरी पारी सिर्फ 29.2 ओवर में समाप्त हो गई, जिसमें वेस्टइंडीज के गेंदबाज जेडन सील्स ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए 18 रन देकर 6 विकेट लिए।

टी-20 सीरीज में पाकिस्तान को मिली थी जीत

हालांकि, वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल श्रृंखला में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 2-1 शिकस्त दी थी। फिर भी पाकिस्तान वनडे सीरीज 2-1 से हार गई। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, टी-20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान टीम का नेतृत्व सलमान आगा कर रहे थे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, यूएई में होने वाला आगामी एशिया कप, टी20 प्रारूप में खेला जाएगा, जो अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी के रूप में काम करेगा, जिसकी भारत और श्रीलंका संयुक्त मेजबानी करेंगे।