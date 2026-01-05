T20 World Cup 2026: भारत में मैच नहीं खेलेगा बांग्लादेश, क्या BCCI के पास है टीम को वर्ल्डकप से बाहर निकालने की ताकत; जानें क्या कहते हैं नियम?

Bangladesh T20 World Cup Pullout: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करने जा रहे हैं. टूर्नामेंट की तैयारियां तेज़ हैं, लेकिन इसी बीच एक नया विवाद सामने आ गया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की राजनीति को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. पहले ही पाकिस्तान के मैच भारत में न होकर न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का फैसला हो चुका है, और अब खबर है कि बांग्लादेश भी भारत में मैच खेलने से इनकार कर सकता है. इस घटनाक्रम ने ICC के नियमों और BCCI की भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

BCB का फैसला, भारत में नहीं खेलेगी मैच

रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की एक हालिया बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बांग्लादेश की टीम भारत में टी20 वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलेगी. बांग्लादेश के खेल मामलों से जुड़े सलाहकार आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पर इस ओर इशारा किया, जिससे मामला और गरमा गया. हालांकि, यह फैसला अभी तक ICC की ओर से आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है, इसलिए स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं मानी जा रही.

क्या कहते हैं ICC के नियम?

इस पूरे विवाद में सबसे अहम भूमिका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की है. ICC के नियमों के अनुसार, कोई भी सदस्य देश या बोर्ड अपने स्तर पर यह तय नहीं कर सकता कि वह किसी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा या मैच किसी खास देश में नहीं खेलेगा. अगर किसी टीम को सुरक्षा, राजनीतिक या अन्य ठोस कारणों से किसी देश में खेलने में परेशानी होती है, तो ICC उस मामले की समीक्षा करता है और वैकल्पिक समाधान निकालता है. यानी अंतिम फैसला ICC के अधिकार क्षेत्र में ही आता है.

क्या BCCI के पास है टीम को बाहर निकालने की ताकत?

इसी संदर्भ में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) किसी टीम को वर्ल्ड कप से बाहर करवा सकता है. इसका जवाब साफ तौर पर “नहीं” है. BCCI दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड जरूर माना जाता है, लेकिन उसके पास किसी भी देश की टीम को वर्ल्ड कप से बाहर करने का अधिकार नहीं है. किसी टीम के खिलाफ कार्रवाई करना, उसे दंडित करना या टूर्नामेंट से बाहर करना पूरी तरह ICC का विशेषाधिकार है.

बांग्लादेश के भारत में न खेलने के बाद आगे क्या?

अगर बांग्लादेश वास्तव में भारत में खेलने से इनकार करता है, तो ICC के पास कुछ विकल्प मौजूद होंगे. पहला, बांग्लादेश के मैच भी पाकिस्तान की तरह न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किए जा सकते हैं. दूसरा, ICC नियमों के तहत बांग्लादेश पर जुर्माना या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि, ICC आमतौर पर यह कोशिश करता है कि सभी टीमें टूर्नामेंट का हिस्सा बनी रहें और किसी को बाहर न किया जाए.

