BAN vs PAK: पाक की हार से भारत को नुकसान! बांग्लादेश ने 2-0 से धोया, देखें WTC प्वाइंट्स टेबल का हाल

BAN vs PAK Highlights: बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में हराकर इतिहास रच दिया है. 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है. सिलहट में खेले गए दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश ने 78 रनों से जीत हासिल की. बांग्लादेश ने मैच की दूसरी पारी में पाकिस्तान को 437 रनों का टारगेट दिया था. इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम मैच के चौथे दिन पहले सेशन में 358 रन पर ऑलआउट हो गई.

इस ऐतिहासिक जीत के साथ बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2025-27 के प्वाइंट्स टेबल में भारत को पीछे छोड़ दिया है. पाकिस्तान को हार से भारतीय टीम को नुकसान झेलना पड़ा है. बांग्लादेश की टीम ने टेस्ट में लगातार 2 जीत हासिल करते प्वाइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर अपनी जगह बना ली है, जबकि भारतीय टीम एक स्थान नीचे खिसककर छठे नंबर पर आ गई है. बांग्लादेश के पास 4 मैचों के बाद 28 प्वाइंट्स और जीत प्रतिशत 58.33 है. वहीं, भारत के पास 9 मैचों में 52 प्वाइंट्स और 48.15 जीत प्रतिशत है.

पाकिस्तान पर बांग्लादेश का दबदबा

बांग्लादेश ने पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के खिलाफ अपना दबदबा जारी रखा है. टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पिछले 4 मैचों में लगातार हराया है. इससे पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसके घर में जाकर मैचों की सीरीज में हराया था. अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपने घर बुलाकर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है.

Sylhet witnesses a memorable triumph. pic.twitter.com/Vbi39tQpih — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) May 20, 2026

पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश की जीत के हीरो विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास रहे. उन्हें इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. लिटन दास ने पहली पारी में 126 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि दूसरी इनिंग में 69 रन बनाए. वहीं, बांग्लादेश के दिग्गज बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड मिला. मुशफिकुर रहीम ने पहली पारी में 23 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में 137 रन की पारी खेली.

दूसरे टेस्ट में क्या-क्या हुआ?

मैच की बात करें, तो बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 278 रन बनाए थे. इसमें लिटन दास ने 126 रनों की शानदार पारी खेली. इसके जवाब में उतरी पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग में 232 रन ही बना पाई, जिसमें बाबर आजम ने 68 रनों की पारी खेली. इससे बांग्लादेश को 46 रनों की लीड मिल गई. फिर बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 390 रन बनाए. इस पारी के दौरान मुशफिकुर रहीम ने 137 रन बनाए, जबकि लिटन दास ने 69 रन बनाए. इससे पाकिस्तान को 437 रनों का टारगेट मिला. फिर पाकिस्तान की टीम चौथी पारी में टारगेट का पीछा करने उतरी, लेकिन 358 रन पर ही ऑलआउट हो गई. इससे बांग्लादेश ने 78 रनों से मैच जीत लिया.