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PAK vs BAN Test: पाकिस्तान-बांग्लादेश मैच की Live स्ट्रीमिंग किस चैनल पर देख पाएंगे? यहां जानें पूरी डिटेल्स

Bangladesh vs Pakistan 1st Test Live Streaming: बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट 8 मई से ढाका में खेला जा रहा है.आइए जानते हैं इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप भारत में कैस देख पाएंगे.

By: Satyam Sengar | Published: May 8, 2026 7:20:47 PM IST

पाकिस्तान-बांग्लादेश की Live स्ट्रीमिंग किस चैनल पर देख पाएंगे?
पाकिस्तान-बांग्लादेश की Live स्ट्रीमिंग किस चैनल पर देख पाएंगे?


Bangladesh vs Pakistan 1st Test Live Streaming: पीएसएल 2026 के खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान की टीम एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर ली है. शान मसूद की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में बांग्लादेश का सामना कर रही, जिसकी शुरुआत शुक्रवार, 8 मई से होगी. पाकिस्तान फिलहाल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है और टीम इस सीरीज में क्लीन स्वीप कर टॉप-2 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मजबूत करना चाहेगी.

पाकिस्तान ने साल 2021 में बांग्लादेश दौरे पर शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों टेस्ट मैच जीते थे. हालांकि, इस बार टीम को बड़ा झटका लगा है क्योंकि स्टार बल्लेबाज बाबर आजम घुटने की चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं. दूसरी ओर, बांग्लादेश का टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड काफी खराब रहा है. बांग्लादेश ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ दो टेस्ट जीते हैं, जबकि उसे 13 हार का सामना करना पड़ा है और एक मैच ड्रॉ रहा है. इस मैच का भारत में किसी भी टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा. भारत में फैंस इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

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दोनों टीमों का स्क्वॉड:

बांग्लादेश का स्क्वॉड: नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान), महमूदुल हसन जॉय, शादमान इस्लाम, मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम, लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, तैजुल इस्लाम, नईम हसन, एबादोत हुसैन, शोरीफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, नाहिद राणा, तंजीद हसन, अमित हसन

पाकिस्तान का स्कॉड: शान मसूद (कप्तान), अब्दुल्ला फजल, अमद बट, अज़ान अवैस, बाबर आजम, हसन अली, इमाम-उल-हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान (विकेट कीपर), मुहम्मद गाजी गोरी (विकेट कीपर), नोमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी।

Tags: pak vs ban
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