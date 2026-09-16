बांग्लादेश क्यों हुआ था टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर? खुल गया राज, जांच समिति ने इस शख्स को ठहराया जिम्मेदार

बांग्लादेश के 2026 टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने का मामला एक बार फिर चर्चा में है. देश की तीन सदस्यीय जांच समिति ने टूर्नामेंट से हटने के फैसले के लिए तत्कालीन युवा एवं खेल सलाहकार आसिफ नजरूल को जिम्मेदार बताया है. बांग्लादेश ने भारत में होने वाले अपने ग्रुप मैचों के लिए यात्रा करने से इनकार कर दिया था. उसने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मुकाबले भारत से बाहर कराने की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया.

बांग्लादेश के युवा एवं खेल मंत्रालय ने इस पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई थी. इसकी अध्यक्षता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉ. एकेएम ओली उल्लाह ने की. समिति में बांग्लादेश के पूर्व कप्तान और मौजूदा मुख्य चयनकर्ता हबीबुल बशर के अलावा बैरिस्टर फैसल दस्तगीर भी शामिल थे. समिति ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट पेश की और टूर्नामेंट से बाहर रहने के फैसले से जुड़े अलग-अलग पहलुओं की जानकारी दी.

आसिफ नजरूल पर क्या कहा समिति ने?

रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के वर्ल्ड कप में नहीं जाने का फैसला आसिफ नजरूल के निर्देश पर लिया गया था. प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल दस्तगीर ने कहा कि जांच के दौरान संबंधित लोगों से बातचीत, मीडिया रिपोर्ट और उपलब्ध जानकारी के आधार पर तत्कालीन खेल सलाहकार और उस समय की सरकार को इस फैसले के लिए जिम्मेदार माना गया. उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाना चाहिए था.

आईसीसी ने नहीं बदला था मैच का स्थान

बांग्लादेश ने आईसीसी से अपने मुकाबले भारत से बाहर कराने की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने इसे मंजूर नहीं किया. इसके बाद बांग्लादेश ने टूर्नामेंट में शामिल नहीं होने का फैसला किया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया. 2026 टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में आयोजित हुआ था. बांग्लादेश ने अपने फैसले के पीछे सुरक्षा कारणों को प्रमुख वजह बताया था. अब जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पूरे मामले में तत्कालीन सरकार और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की भूमिका भी चर्चा में है.