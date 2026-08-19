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पहले ऑस्ट्रेलिया को रौंदा, अब ICC रैंकिंग में भी लगाई छलांग, बांग्लादेशी प्लेयर्स का जलवा बरकरार!

बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत के बाद नजमुल हुसैन शांतो, हसन महमूद और मेहदी हसन मिराज को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ. हसन महमूद ने 26 स्थान की छलांग लगाई, जबकि जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी में नंबर-1 बने हुए हैं.

By: Satyam Sengar | Published: August 19, 2026 7:15:29 PM IST

बांग्लादेशी प्लेयर्स ICC रैंकिंग में उपर आए.
बांग्लादेशी प्लेयर्स ICC रैंकिंग में उपर आए.


बांग्लादेश ने डार्विन में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहुंची बांग्लादेशी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टेस्ट मैच अपने नाम किया. इस जीत का फायदा उसके खिलाड़ियों को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी मिला है. टीम के कई खिलाड़ियों ने रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है. कप्तान नजमुल हुसैन शांतो, मोमिनुल हक, मेहदी हसन मिराज और हसन महमूद को इस शानदार प्रदर्शन का सीधा फायदा मिला है.

कप्तान नजमुल हुसैन शांतो रैंकिंग में सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले बल्लेबाजों में शामिल रहे. वह 9 स्थान ऊपर चढ़कर टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 20वें नंबर पर पहुंच गए हैं. शांतो ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में 84 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली थी. वहीं, अनुभवी बल्लेबाज मोमिनुल हक ने भी 5 स्थान की छलांग लगाई और अब वह 31वें नंबर पर पहुंच गए हैं.

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हसन महमूद ने लगाई सबसे बड़ी छलांग
गेंदबाजी रैंकिंग में तेज गेंदबाज हसन महमूद ने सबसे बड़ी छलांग लगाई. उन्होंने पूरे मैच में 9 विकेट लिए और 26 स्थान ऊपर चढ़कर 38वें नंबर पर पहुंच गए. हसन महमूद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पांच विकेट लेने वाले पहले बांग्लादेशी गेंदबाज भी बन गए. उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. वहीं, मेहदी हसन मिराज ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए और वह 3 स्थान ऊपर चढ़कर 24वें नंबर पर पहुंच गए.

ट्रेविस हेड को नुकसान, बुमराह नंबर-1
ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड को रैंकिंग में नुकसान हुआ है. उन्होंने दोनों पारियों में 22 और 17 रन बनाए, जिसके बाद वह 3 स्थान नीचे खिसककर चौथे नंबर पर आ गए. इंग्लैंड के हैरी ब्रुक ने टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है. जो रूट दूसरे और स्टीव स्मिथ तीसरे नंबर पर हैं. शीर्ष चार बल्लेबाजों के बीच सिर्फ 33 रेटिंग अंकों का अंतर है. गेंदबाजी में भारत के जसप्रीत बुमराह ने अपना नंबर-1 स्थान बरकरार रखा है.

Tags: Bangladesh Cricket Team
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