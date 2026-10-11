BAN vs AFG: W,W,W… बांग्लादेशी पेसर ने रचा इतिहास, अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में झटकी हैट्रिक

Hasan Mahmud Hat-Trick: बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. हसन महमूद ने अफगानिस्तान के खिलाफ अबू धाबी में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में तीसरे दिन (11 अक्टूबर) को हैट्रिक ली. इसी के साथ हसन महमूद बांग्लादेश के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक झटकी है. उनसे पहले बांग्लादेश के किसी भी तेज गेंदबाज ने टेस्ट में हैट्रिक नहीं ली थी.

हसन महमूद ने यह कारनामा अफगानिस्तान की पारी के 83वें ओवर में की. इस ओवर हसन महमूद ने तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर 3 बल्लेबाजों को आउट किया. उन्होंने पहले इस्मत आलम को आउट किया और फिर कैस अहमद को पवेलियन भेजा. फिर 5वीं गेंद पर महमूद ने जिया-उर-रहमान को अपना शिकार बनाया और हैट्रिक पूरी की.

हसन महमूद ने कैसे ली हैट्रिक?

बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच अबू धाबी में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में 26 साल के हसन महमूद ने अफगानिस्तान की लोअर ऑर्डर बैटिंग को ध्वस्त कर दिया. हसन ने सबसे पहले एक तीखी गेंद पर इस्मत आलम को बोल्ड कर दिया. इसके बाद अगली ही गेंद पर हसन ने कैस अहमद को लिटन दास के हाथों कैच आउट करवा दिया. फिर उसके बाद महमूद ने जिया-उर-रहमान को अपना शिकार बनाया.

Innings Break | Afghanistan trail Bangladesh by 106 runs on Day 3 of the Only Test in Abu Dhabi. #Bangladesh #Tigers #Afghanistan #TestCricket https://t.co/b8UvMpGhog — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 11, 2026

हसन महमूद से पहले बांग्लादेश के 2 गेंदबाजों ने टेस्ट में हैट्रिक लेने का कारनामा किया है. हसन से पहले आलोक कपाली ने बांग्लादेश के लिए साल 2003 में पाकिस्तान के खिलाफ पेशावर टेस्ट में हैट्रिक ली थी. उनके अलावा सोहाग गाजी ने साल 2013 में न्यूजीलैंड के खिलाफ चटगांव टेस्ट में हैट्रिक लेकर इतिहास रचा था.

मैच का क्या हाल?

मुकाबले की बात करें, तो बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 346 रन बनाए. बांग्लादेश की ओर से शादमान इस्लाम ने 67 रन बनाए, जबकि तंजीद हसन ने 83 रनों की पारी खेली. इसके अलावा लिटन दास ने 53 रनों की पारी खेलकर बांग्लादेश के स्कोर को 346 तक पहुंचाया. इसके जवाब में उतरी अफगानिस्तान की टीम ने पहली पारी में 240 रन बनाए.

अफगानिस्तान की ओर से कप्तान रहमत शाह ने 105 रनों की पारी खेली, जबकि अब्दुल मलिक ने 62 रन बनाए. अफगानिस्तान की पारी के दौरान हसन महमूद ने हैट्रिक ली. इसके चलते अफगानिस्तान की पारी 240 के स्कोर पर सिमट गई. इसकी वजह से बांग्लादेश को 106 रनों की लीड मिल गई. फिलहाल बांग्लादेश अपनी दूसरी पारी खेली रही है.