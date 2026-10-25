क्रिकेट जगत में शोक की लहर! 18 साल के बांग्लादेशी क्रिकेटर का अचानक निधन, परिवार में पसरा मातम

Mehedi Hasan Hridoy Death: क्रिकेट जगत से एक बुरी खबर सामने आई है. बांग्लादेश के उभरते युवा स्टार क्रिकेटर मेहदी हसन हृदोय का 18 साल की उम्र में निधन हो गया. हसन हृदोय एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे, जो चटगांव डिवीजन की अंडर-18 टीम की तरफ से खेल चुके थे. वह ल्यूकेमिया से ग्रसित थे और उनका इलाज चल रहा था. इलाज के दौरान ही शनिवार (24 अक्टूबर) को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में उनका निधन हो गया. हृदोय के निधन की खबर से क्रिकेट जगत में शोक की लहर फैल गई है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर हसन हृदोय के निधन पर दुख व्यक्त किया है.

बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मेहदी हसन हृदोय (Mehedi Hasan Hridoy) का शनिवार को उस समय निधन हो गया, जब उन्हें इलाज के लिए एम्बुलेंस से ढाका ले जाया जा रहा था. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हृदोय के इलाज के खर्चों के लिए आर्थिक मदद भी कर रहा था. 2 जुलाई को युवा एवं खेल राज्य मंत्री अमीनुल हक ने बीसीबी कार्यालय में हृदोय के पिता अबुल कासिम को 500000 टका का चेक सौंपा था.

सरकार ने खर्च किए इलाज के पैसे

रिपोर्ट के मुताबिक, युवा एवं खेल मंत्रालय ने भी हृदोय के इलाज के खर्च को पूरा करने में मदद की थी. इसके लिए मंत्रालय ने 5 जुलाई को उनके परिवार को 500000 टका का एक अलग राशि दी थी. हालांकि इलाज के दौरान ही हसन हृदोय का निधन हो गया. उनके निधन से उनके परिवार, रिश्तेदारों और बांग्लादेश के क्रिकेट जगत में शोक की लहर है.

The Bangladesh Cricket Board (BCB) expresses profound sadness at the passing of young cricketer Mehedi Hasan Hridoy, who passed away in Dhaka today after battling leukaemia. Hridoy represented the Chattogram Division Under-18 team and was regarded as a promising left-arm pace bowler with a bright future ahead of him. The BCB extends its heartfelt condolences to Hridoy’s family and loved ones during this difficult time. May his soul rest in peace, and may his family find strength and comfort in this time of grief. — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 24, 2026

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी जताया शोक

मेहदी हसन हृदोय के निधन पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भी शोक व्यक्त किया है. BCB ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘हृदोय ने चटोग्राम डिविजन की अंडर-18 टीम का प्रतिनिधित्व किया था और उन्हें एक उज्ज्वल भविष्य वाले होनहार बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में देखा जाता था. BCB इस मुश्किल समय में हृदोय के परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति और संबल दे.’