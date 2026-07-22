भारत से रिश्ते ठीक करना चाहता है बांग्लादेश, बाइलैटरल सीरीज पर दिया रिएक्शन, कहा- छोटी छोटी घटना पीछे छोड़…

भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले कुछ समय से खराब हुए क्रिकेट संबंधों को सुधारने की कोशिशें तेज हो गई हैं. बांग्लादेश सरकार का मानना है कि खेल कूटनीति के जरिए दोनों देशों के बीच फिर से भरोसा कायम किया जा सकता है. यह विवाद तब शुरू हुआ था, जब इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देशों के अनुसार अपनी टीम से रिलीज कर दिया था. इसके बाद दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों में तनाव बढ़ गया.

इस घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश ने भारत में आयोजित होने वाले आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया था. बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था, जबकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने स्पष्ट किया था कि टूर्नामेंट के दौरान किसी तरह का सुरक्षा खतरा नहीं है. इस फैसले ने क्रिकेट जगत में काफी चर्चा पैदा की थी.

सितंबर दौरे से रिश्ते सुधरने की उम्मीद

बांग्लादेश के युवा एवं खेल राज्य मंत्री अमीनुल हक ने कहा कि उनकी सरकार खेल कूटनीति को सबसे अधिक महत्व दे रही है. उन्होंने बताया कि भारत के दूतावास के साथ इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है और अब सभी की नजर सितंबर में होने वाले भारत के बांग्लादेश दौरे पर है. उनका मानना है कि अतीत की छोटी घटनाओं को पीछे छोड़कर दोनों देश क्रिकेट के माध्यम से अपने रिश्तों को फिर से मजबूत कर सकते हैं.

टी20 विश्व कप से हटने की होगी जांच

भारत सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करेगा, जहां तीन वनडे और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेली जाएगी. यह दौरा पहले अगस्त 2025 में प्रस्तावित था, लेकिन दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने भरोसा दिलाया है कि जरूरत पड़ने पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा. वहीं, बांग्लादेश के खेल मंत्रालय ने टी20 विश्व कप से हटने के फैसले की जांच के लिए दो अलग-अलग समितियां बनाई हैं. एक समिति इस फैसले के कारणों की जांच करेगी, जबकि दूसरी यह पता लगाएगी कि कहीं यह मामला कूटनीतिक विफलता का संकेत तो नहीं था.