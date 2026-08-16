BAN vs AUS: बांग्लादेश की जीत से पीएम गदगद, खिलाड़ियों को मिलाया वीडियो कॉल, ऐसे मनाया जश्न

PM Calls Bangladeshi Players: बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर पहली बार टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है. डार्विन में खेले गए पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया. इस जीत के साथ टीम ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 284 रन बनाए थे, जिससे बांग्लादेश के सामने जीत के लिए सिर्फ 57 रन का लक्ष्य था. टीम ने एक विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया और मैदान पर जमकर जश्न मनाया. पीएम ने भी प्लेयर्स से कॉल पर बात की.

बांग्लादेश की इस शानदार जीत में गेंदबाज हसन महमूद का प्रदर्शन सबसे खास रहा. उन्होंने मैच की दोनों पारियों में कुल 9 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान किया. वहीं मेहदी हसन मिराज ने बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए अहम योगदान दिया. बांग्लादेश के गेंदबाजों ने पूरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाए रखा. टीम की बल्लेबाजी ने भी मौके का फायदा उठाया और मेजबान टीम को वापसी का ज्यादा मौका नहीं दिया.

प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से की वीडियो कॉल

ऐतिहासिक जीत के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने टीम के खिलाड़ियों से वीडियो कॉल पर बातचीत की. उन्होंने कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और पूरी टीम को जीत की बधाई दी. प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों की मेहनत और शानदार प्रदर्शन की तारीफ करते हुए इस जीत को देश के लिए गर्व का पल बताया. ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को उसकी अपनी जमीन पर हराना बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

अभ्यास मैच में मिली हार से ऐतिहासिक जीत तक

बांग्लादेश के लिए यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम के लिए हालात अच्छे नहीं थे. अभ्यास मैच में बांग्लादेश की पूरी टीम सिर्फ 54 रन पर सिमट गई थी. इसके बावजूद खिलाड़ियों ने टेस्ट मैच में जबरदस्त वापसी की. बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी दिखाई और गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया पर लगातार दबाव बनाए रखा. अब बांग्लादेश की नजर दूसरे टेस्ट पर है. अगर टीम अगला मुकाबला भी जीत लेती है, तो वह ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज अपने नाम कर इतिहास को और बड़ा बना देगी.