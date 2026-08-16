Home > खेल > BAN vs AUS: बांग्लादेश की जीत से पीएम गदगद, खिलाड़ियों को मिलाया वीडियो कॉल, ऐसे मनाया जश्न

BAN vs AUS: बांग्लादेश की जीत से पीएम गदगद, खिलाड़ियों को मिलाया वीडियो कॉल, ऐसे मनाया जश्न

बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी जमीन पर पहली बार टेस्ट मैच में हराकर इतिहास रच दिया. जीत के बाद प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने खिलाड़ियों से वीडियो कॉल पर बात की. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

By: Satyam Sengar | Published: August 16, 2026 9:35:09 PM IST

जीत के बाद पीएम ने प्लेयर्स से बात की.
जीत के बाद पीएम ने प्लेयर्स से बात की.


PM Calls Bangladeshi Players: बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर पहली बार टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है. डार्विन में खेले गए पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया. इस जीत के साथ टीम ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 284 रन बनाए थे, जिससे बांग्लादेश के सामने जीत के लिए सिर्फ 57 रन का लक्ष्य था. टीम ने एक विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया और मैदान पर जमकर जश्न मनाया. पीएम ने भी प्लेयर्स से कॉल पर बात की.

बांग्लादेश की इस शानदार जीत में गेंदबाज हसन महमूद का प्रदर्शन सबसे खास रहा. उन्होंने मैच की दोनों पारियों में कुल 9 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान किया. वहीं मेहदी हसन मिराज ने बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए अहम योगदान दिया. बांग्लादेश के गेंदबाजों ने पूरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाए रखा. टीम की बल्लेबाजी ने भी मौके का फायदा उठाया और मेजबान टीम को वापसी का ज्यादा मौका नहीं दिया.

You Might Be Interested In

प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से की वीडियो कॉल
ऐतिहासिक जीत के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने टीम के खिलाड़ियों से वीडियो कॉल पर बातचीत की. उन्होंने कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और पूरी टीम को जीत की बधाई दी. प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों की मेहनत और शानदार प्रदर्शन की तारीफ करते हुए इस जीत को देश के लिए गर्व का पल बताया. ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को उसकी अपनी जमीन पर हराना बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

अभ्यास मैच में मिली हार से ऐतिहासिक जीत तक
बांग्लादेश के लिए यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम के लिए हालात अच्छे नहीं थे. अभ्यास मैच में बांग्लादेश की पूरी टीम सिर्फ 54 रन पर सिमट गई थी. इसके बावजूद खिलाड़ियों ने टेस्ट मैच में जबरदस्त वापसी की. बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी दिखाई और गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया पर लगातार दबाव बनाए रखा. अब बांग्लादेश की नजर दूसरे टेस्ट पर है. अगर टीम अगला मुकाबला भी जीत लेती है, तो वह ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज अपने नाम कर इतिहास को और बड़ा बना देगी.

Tags: bangladeshhome-hero-pos-3
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

August 16, 2026

हरी सब्जियां खाने के फायदे

August 16, 2026

कौन हैं अंतरा बनर्जी?

August 16, 2026

कौन थीं अनन्या राज?

August 16, 2026

महेश मांजरेकर की 5 बेस्ट हिंदी फिल्में

August 16, 2026

यशस्वी जायसवाल ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 30 टेस्ट में 30...

August 15, 2026
BAN vs AUS: बांग्लादेश की जीत से पीएम गदगद, खिलाड़ियों को मिलाया वीडियो कॉल, ऐसे मनाया जश्न

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

BAN vs AUS: बांग्लादेश की जीत से पीएम गदगद, खिलाड़ियों को मिलाया वीडियो कॉल, ऐसे मनाया जश्न
BAN vs AUS: बांग्लादेश की जीत से पीएम गदगद, खिलाड़ियों को मिलाया वीडियो कॉल, ऐसे मनाया जश्न
BAN vs AUS: बांग्लादेश की जीत से पीएम गदगद, खिलाड़ियों को मिलाया वीडियो कॉल, ऐसे मनाया जश्न
BAN vs AUS: बांग्लादेश की जीत से पीएम गदगद, खिलाड़ियों को मिलाया वीडियो कॉल, ऐसे मनाया जश्न