पहले इंटरनेशनल क्रिकेट, बाद में काउंटी… क्रिकेटर को बोर्ड ने नहीं दी इजाजत, इंग्लैंड नहीं जा पाएगा

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने तेज गेंदबाज शोरिफुल इस्लाम को इंग्लैंड की काउंटी टीम केंट के लिए खेलने की अनुमति नहीं दी है. शोरिफुल को काउंटी चैंपियनशिप में केंट की टीम से जुड़ना था. वह हसन महमूद के बाद टीम के साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन बांग्लादेश बोर्ड ने उनके वर्कलोड और आने वाले इंटरनेशनल मैचों को देखते हुए उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) देने से इनकार कर दिया.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट ऑपरेशंस प्रभारी शाहरियार नफीस ने इस फैसले की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि अगले तीन महीनों में बांग्लादेश को पांच टेस्ट, सात टी20 और छह वनडे मैच खेलने हैं. ऐसे में शोरिफुल जैसे खिलाड़ी के लिए लगातार क्रिकेट खेलना शरीर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है. शोरिफुल बांग्लादेश के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो तीनों फॉर्मेट में टीम का हिस्सा रहते हैं.

चोट से वापसी के बाद फिटनेस पर नजर

शाहरियार नफीस ने बताया कि शोरिफुल हाल ही में हैमस्ट्रिंग चोट से वापसी कर रहे हैं. ऐसे में चार काउंटी मैच खेलने से उनके शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और इससे उनकी फिटनेस प्रभावित होने की आशंका है. टीम मैनेजमेंट और मेडिकल टीम का मानना है कि फिलहाल शोरिफुल के लिए मैच खेलने के बजाय ट्रेनिंग करना ज्यादा जरूरी है. बोर्ड चाहता है कि वह पूरी तरह फिट होकर आगामी अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए तैयार रहें.

खालिद अहमद को मिली केंट से खेलने की मंजूरी

इस बीच बांग्लादेश बोर्ड ने तेज गेंदबाज खालिद अहमद को केंट के लिए खेलने की NOC दे दी है. केंट ने खालिद के लिए भी बोर्ड से संपर्क किया था. नफीस के मुताबिक, खालिद पूरी तरह फिट हैं और हाल के समय में उन्होंने ज्यादा मैच भी नहीं खेले हैं. इसलिए बोर्ड को उन्हें काउंटी क्रिकेट खेलने की अनुमति देने में कोई परेशानी नहीं हुई. बांग्लादेश इस समय अपने खिलाड़ियों की फिटनेस और वर्कलोड को लेकर काफी सावधानी बरत रहा है.