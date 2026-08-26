Home > खेल > पहले इंटरनेशनल क्रिकेट, बाद में काउंटी… क्रिकेटर को बोर्ड ने नहीं दी इजाजत, इंग्लैंड नहीं जा पाएगा

पहले इंटरनेशनल क्रिकेट, बाद में काउंटी… क्रिकेटर को बोर्ड ने नहीं दी इजाजत, इंग्लैंड नहीं जा पाएगा

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज शोरिफुल इस्लाम को केंट के लिए काउंटी क्रिकेट खेलने की NOC नहीं दी. बोर्ड ने यह फैसला उनकी हालिया हैमस्ट्रिंग चोट, वर्कलोड और आगामी पांच टेस्ट, सात टी20 और छह वनडे मैचों को ध्यान में रखते हुए लिया है.

By: Satyam Sengar | Published: August 26, 2026 12:11:42 PM IST

शोरिफुल इस्लाम को नहीं मिला NOC.
शोरिफुल इस्लाम को नहीं मिला NOC.


बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने तेज गेंदबाज शोरिफुल इस्लाम को इंग्लैंड की काउंटी टीम केंट के लिए खेलने की अनुमति नहीं दी है. शोरिफुल को काउंटी चैंपियनशिप में केंट की टीम से जुड़ना था. वह हसन महमूद के बाद टीम के साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन बांग्लादेश बोर्ड ने उनके वर्कलोड और आने वाले इंटरनेशनल  मैचों को देखते हुए उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) देने से इनकार कर दिया.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट ऑपरेशंस प्रभारी शाहरियार नफीस ने इस फैसले की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि अगले तीन महीनों में बांग्लादेश को पांच टेस्ट, सात टी20 और छह वनडे मैच खेलने हैं. ऐसे में शोरिफुल जैसे खिलाड़ी के लिए लगातार क्रिकेट खेलना शरीर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है. शोरिफुल बांग्लादेश के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो तीनों फॉर्मेट में टीम का हिस्सा रहते हैं.

You Might Be Interested In

चोट से वापसी के बाद फिटनेस पर नजर
शाहरियार नफीस ने बताया कि शोरिफुल हाल ही में हैमस्ट्रिंग चोट से वापसी कर रहे हैं. ऐसे में चार काउंटी मैच खेलने से उनके शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और इससे उनकी फिटनेस प्रभावित होने की आशंका है. टीम मैनेजमेंट और मेडिकल टीम का मानना है कि फिलहाल शोरिफुल के लिए मैच खेलने के बजाय ट्रेनिंग करना ज्यादा जरूरी है. बोर्ड चाहता है कि वह पूरी तरह फिट होकर आगामी अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए तैयार रहें.

खालिद अहमद को मिली केंट से खेलने की मंजूरी
इस बीच बांग्लादेश बोर्ड ने तेज गेंदबाज खालिद अहमद को केंट के लिए खेलने की NOC दे दी है. केंट ने खालिद के लिए भी बोर्ड से संपर्क किया था. नफीस के मुताबिक, खालिद पूरी तरह फिट हैं और हाल के समय में उन्होंने ज्यादा मैच भी नहीं खेले हैं. इसलिए बोर्ड को उन्हें काउंटी क्रिकेट खेलने की अनुमति देने में कोई परेशानी नहीं हुई. बांग्लादेश इस समय अपने खिलाड़ियों की फिटनेस और वर्कलोड को लेकर काफी सावधानी बरत रहा है.

Tags: Shoriful Islam
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शादी के बाद ऑनस्क्रीन को-स्टार के साथ रोमांटिक सीन करने...

August 25, 2026

मां के नक्शेकदम पर चलीं ये 10 बॉलीवुड एक्ट्रेस!

August 24, 2026

7 चमत्कारी हनुमान मंदिर: जहां पूरी होती है हर मनोकामना!

August 24, 2026

कौन हैं केजिया लिज मेजो?

August 24, 2026

इन स्मार्टफोन्स में मिलते हैं अच्छे सॉफ्टवेयर

August 23, 2026

दीपशिखा ने बताया कैसे कोयला में शूट हुआ बिना कपड़ों...

August 23, 2026
पहले इंटरनेशनल क्रिकेट, बाद में काउंटी… क्रिकेटर को बोर्ड ने नहीं दी इजाजत, इंग्लैंड नहीं जा पाएगा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पहले इंटरनेशनल क्रिकेट, बाद में काउंटी… क्रिकेटर को बोर्ड ने नहीं दी इजाजत, इंग्लैंड नहीं जा पाएगा
पहले इंटरनेशनल क्रिकेट, बाद में काउंटी… क्रिकेटर को बोर्ड ने नहीं दी इजाजत, इंग्लैंड नहीं जा पाएगा
पहले इंटरनेशनल क्रिकेट, बाद में काउंटी… क्रिकेटर को बोर्ड ने नहीं दी इजाजत, इंग्लैंड नहीं जा पाएगा
पहले इंटरनेशनल क्रिकेट, बाद में काउंटी… क्रिकेटर को बोर्ड ने नहीं दी इजाजत, इंग्लैंड नहीं जा पाएगा