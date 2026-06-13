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‘गला दबाया, पाइपों से पीटा…’, पुलिस की बर्बरता का शिकार हुआ बांग्लादेशी क्रिकेटर, बयान से मचा हड़कंप

Nayeem Hasan Beaten By Police: बांग्लादेशी क्रिकेटर नईम हसन ने आरोप लगाया कि शुक्रवार रात को चट्टोग्राम में पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की. नईम हसन का कहना है कि पुलिस ने उन्हें लाठियों और पाइपों से बुरी तरह पीटा. जानिए पूरा मामला...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 13, 2026 1:55:28 PM IST

बांग्लादेशी क्रिकेटर नईम हसन को पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पीटा.
बांग्लादेशी क्रिकेटर नईम हसन को पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पीटा.


Nayeem Hasan Beaten By Police: बांग्लादेश क्रिकेट से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. बांग्लादेश के स्टार खिलाड़ी नईम हसन ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है. नईम हसन का कहना है कि शुक्रवार रात को चट्टोग्राम में पुलिस अधिकारियों ने उनके ऊपर हमला किया. नईम हसन ने बताया कि पुलिस ने उन्हें लाठी-डंडों और प्लास्टिक के पाइपों से बुरी तरह पीटा और गला पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए.

नईम हसन के अनुसार, यह घटना शुक्रवार रात को उस समय हुई, जब वह ढाका के पास सावर में अपनी टीम प्राइम बैंक क्रिकेट क्लब के ढाका प्रीमियर डिवीजन क्रिकेट लीग मैच के बाद ढाका हवाई अड्डे से घर जा रहे थे. इस घटना के सामने आने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट में खलबली मच गई. इस मामले में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से जांच की मांग की है.

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क्या है पूरा मामला?

ESPN की रिपोर्ट के अनुसार, नईम हसन CNG ऑटो में सवार होकर जा रहे थे. इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने चट्टोग्राम के लालखान बाजार इलाके के पास उस ऑटो-रिक्शा को रोका. नईम हसन का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने बिना किसी कारण बदसलूकी की और गला पकड़कर दूसरे ऑटो रिक्शा में धकेल दिया. इसके बाद उन्हें थाने ले जाया गया. रिपोर्ट के अनुसार, वहां पर मौजूद अन्य लोगों ने पुलिस को बताया कि नईम हसन राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं. इसके बावजूद पुलिस ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया.

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लाठियों और प्लास्टिक के पाइपों से पीटा!

नईम हसन ने चट्टोग्राम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पुलिस ने बेरहमी से उनकी पिटाई की. नईम हसन ने कहा, ‘पुलिस ने मुझे प्लास्टिक के पाइप और छड़ी से बुरी तरह पीटा. मैंने जब अपनी पहचान बताई तो वहां के थाना प्रभारी ने मुझसे आंखें नीची करके बात करने को कहा. वे अगर पुलिस अधिकारी होते तो एक सीएनजी ऑटो-रिक्शा के बजाय पुलिस जीप में बैठाकर ले जाते. मैं इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग करता हूं.’ बता दें कि नईम हसन को शनिवार सुबह रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वह अपने घर लौट गए.

पुलिस ने क्या कहा?

इस घटना को लेकर चट्टोग्राम महानगर पुलिस के उपायुक्त अमीरुल इस्लाम ने मीडिया से बातचीत की. अमीरुल इस्लाम ने बताया कि इस मामले में दोषी पाए जाने वालों लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. अमीरुल का कहना है कि ऐसा लगता है कि ऑपरेशन के दौरान शामिल अधिकारियों ने सही से प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया. उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा दी जाएगी. 

बांग्लादेशी क्रिकेटर्स भी भड़के

इस घटना को लेकर बांग्लादेश के कई स्टार क्रिकेटर्स ने सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. दिग्गज खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने कहा, ‘नईम के साथ जो हुआ वह बिल्कुल अस्वीकार्य है. मैं इस घटना की निष्पक्ष जांच चाहता हूं. नईम के साथ जो हुआ उससे मुझे गहरा दुख और शर्मिंदगी हुई है. बांग्लादेशी नागरिक होने के नाते मैं इस घटना का विरोध करता हूं. नईम, हम तुम्हारे साथ हैं!’ फिलहाल बीसीबी इस मामले की जांच में जुटी हुई है, जिससे नईम हसन को न्याय मिल सके.

Tags: Bangladesh Cricket
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