Home > खेल > जो भारत नहीं कर पाया, वो बांग्लादेश ने कर दिखाया… सिर्फ तीसरे टेस्ट में तोड़ा कंगारुओं का घमंड, बदला इतिहास

जो भारत नहीं कर पाया, वो बांग्लादेश ने कर दिखाया… सिर्फ तीसरे टेस्ट में तोड़ा कंगारुओं का घमंड, बदला इतिहास

Bangladesh first Test win in Australia: बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को डार्विन टेस्ट में हराकर इतिहास रच दिया है. बांग्लादेशी टीम ने सिर्फ अपने तीसरे ही टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का किला भेद दिया है. वहीं, भारत और पाकिस्तान को लंबा इंतजार करना पड़ा था.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 16, 2026 1:17:09 PM IST

बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तोड़ा भारत-पाकिस्तान का रिकॉर्ड.
बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तोड़ा भारत-पाकिस्तान का रिकॉर्ड.


Bangladesh first Test win in Australia:ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट क्रिकेट में उसी के घर में हराना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन बांग्लादेश ने यह कारनामा कर दिखाया है. डार्विन टेस्ट में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. यह पहली बार था, जब बांग्लादेश को टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई धरती पर जीत दर्ज की थी. इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही बांग्लादेश ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. साथ ही भारत और पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.

दरअसल, अब बांग्लादेश सबसे कम टेस्ट खेलकर ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली जीत हासिल करने वाली एशियाई टीम बन गई है. बांग्लादेश ने अपने तीसरे ही टेस्ट में कंगारुओं को उनके घर में हरा दिया है.

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भारत-पाकिस्तान को कितने मैच लगे?

भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली जीत दर्ज करने में 12 मैचों को इंतजार करना पड़ा था. भारत ने अपने 12वें मैच में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर जीत दर्ज की थी. वहीं, पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अपनी पहली जीत के लिए 7 टेस्ट मैच लग गए थे. इसके अलावा श्रीलंका की बात करें, तो अभी तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 15 मैच खेले हैं, लेकिन एक भी बार जीत हासिल नहीं कर पाए. वहीं, बांग्लादेश ने तीसरे ही टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ दिया है.

बांग्लादेश ने भेदा ऑस्ट्रेलिया का किला

बांग्लादेशी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. पिछले 31 सालों में बांग्लादेश सिर्फ दूसरी एशियाई टीम है, जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में जीत दर्ज की है. इससे पहले साल 1995 में ऑस्ट्रेलिया को किसी अन्य एशियाई टीम ने उसके घर में हराया था. इस लंबे अंतराल के दौरान सिर्फ भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में कई बार हराया है, लेकिन कोई दूसरी एशियाई टीम ऐसा नहीं कर सकी. अब बांग्लादेश ने डार्विन के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह सिलसिला खत्म कर दिया है.

ये भी पढ़ें: WTC Points Table: बांग्लादेश की जीत से बदली तस्वीर! ऑस्ट्रेलिया की नंबर-1 की कुर्सी पर खतरा, भारत का क्या हाल?

बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत

डार्विन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. बांग्लादेश की घातक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में सिर्फ 198 पर ढेर हो गई. इसके बाद बांग्लादेश अपनी पहली पारी खेलने उतरी. बांग्लादेश ने पहली पारी में 426 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर 228 रनों की बढ़त बना ली. बांग्लादेश की ओर से तंजीद हसन तमीम ने 101 रनों की पारी खेली. इसके अलावा नजमुल हुसैन शांतो ने 84 रन और मेहदी हसन मिराज ने 65 रन बनाए. फिर ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी खेलने उतरी, जिसमें कैमरन ग्रीन के शतक की मदद से 284 रन बनाए. इससे बांग्लादेश को चौथी पारी में सिर्फ 57 रनों का टारगेट मिला, जिसे उन्होंने आसानी से हासिल कर मैच जीत लिया.

Tags: AUS vs BAN
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