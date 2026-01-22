T20 वर्ल्ड कप का बांग्लादेश ने किया बहिष्कार! भारत नहीं आएगी टीम, ICC ने ठुकराई BCB की मांग

T20 World Cup Crisis: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भारत में होने वाले 2026 T20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने की घोषणा की है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने जगह बदलने की BCB की मांग को खारिज कर दिया था. इसके बाद बांग्लादेश सरकार के आदेश पर काम करते हुए BCB ने अपनी क्रिकेट टीम को भारत भेजने से मना कर दिया. इस फैसले का मतलब है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम अब 2026 T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है.

ICC ने BCB को चेतावनी दी थी कि अगर टीम भारत का दौरा नहीं करती है, तो उसे 2026 वर्ल्ड कप से डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा. हालांकि बांग्लादेश अपनी बात पर अड़ा रहा है. भारत जाने से मना करने के बाद अब टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड ले सकता है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार (22 जनवरी) को कहा कि यह फैसला सरकार के कहने पर लिया गया है.

ICC का झटका

ICC ने बुधवार को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के T20 वर्ल्ड कप मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है. क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी ने साफ किया कि मैच तय शेड्यूल के अनुसार ही होंगे, क्योंकि भारत में टूर्नामेंट के किसी भी वेन्यू पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों, अधिकारियों या फैंस की सुरक्षा को कोई विश्वसनीय खतरा नहीं है.

यह फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई ICC बोर्ड की मीटिंग में लिया गया है. यह मीटिंग BCB द्वारा भारत में खेलने पर चिंता जताने और वेन्यू बदलने की मांग के बाद स्थिति पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी.

ICC सूत्रों ने PTI को बताया कि 16 में से 14 सदस्यों ने मैचों को शिफ्ट करने के BCB के अनुरोध के खिलाफ वोट दिया है. ICC ने BCB को पुनर्विचार करने और अंतिम फैसला लेने के लिए एक और दिन दिया है. एक ICC सूत्र ने कहा कि केवल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान ने ही मैचों को शिफ्ट करने के अनुरोध के पक्ष में वोट दिया, जबकि बाकी सभी सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट दिया है.

स्कॉटलैंड ले सकता है हिस्सा

बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने मंगलवार को दोहराया कि राष्ट्रीय टीम किसी भी हालत में भारत नहीं जाएगी. इस बात की पूरी संभावना है कि अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट से हटने का फैसला करता है, तो मौजूदा रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड उसकी जगह ले सकता है. बांग्लादेश को अपने ग्रुप स्टेज के सभी चार मैच भारत में खेलने थे. इनमें से तीन कोलकाता में और एक मुंबई में होना था.

मुस्तफिजुर रहमान से जुड़ा विवाद और बढ़ गया

यह संकट तब शुरू हुआ जब BCCI ने अपने निर्देशों पर बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को इस साल के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम से हटा दिया गया है. इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की कि उसकी टीम कोलकाता और मुंबई में होने वाले वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज मैचों के लिए भारत नहीं जाएगी.

बांग्लादेश अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करना चाहता था. वह वर्ल्ड कप के ग्रुप C में वेस्ट इंडीज, इटली, इंग्लैंड और नेपाल के साथ है. ढाका में ICC अधिकारियों के साथ अपनी हालिया मीटिंग में BCB ने प्रस्ताव दिया कि उसकी टीम को आयरलैंड के बजाय ग्रुप B में रखा जाए. इस ग्रुप में सह-मेजबान श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और जिम्बाब्वे शामिल है.