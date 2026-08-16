AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश का धमाका, पहली बार कंगारुओं को टेस्ट में चटाई धूल, 9 विकेट से जीता मैच

AUS vs BAN 1st Test Highlights: बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इतिहास रच दिया है. नजमुल हुसैन शांतो की कप्तानी वाली बांग्लादेशी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को डार्विन टेस्ट में हरा दिया है. बांग्लादेश ने 9 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को किसी टेस्ट मैच में हराया है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में पहली बार बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा है. इस मुकाबले में बांग्लादेश को चौथी पारी में सिर्फ 57 रनों का टारगेट मिला था, जिसे बांग्लादेश ने आसानी से हासिल कर लिया. बांग्लादेश की ओर से शादमान इस्लाम ने 25 रन और मोमीनुल हक 30 रनों की पारी खेली और 14.2 ओवर में टारगेट हासिल कर इतिहास रच दिया.

मिराज के ‘पंजे’ में फंसी ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलियाई टीम की दूसरी पारी 284 रनों के स्कोर पर सिमट गई. पैट कमिंस की अगुवाई वाली कंगारू टीम ने रविवार को 161/4 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया. ऑस्ट्रेलिया ने 123 रन जोड़कर 6 विकेट गंवा दिए. ऑस्ट्रेलिया की ओर से कैमरन ग्रीन ने 104 रनों की जुझारू पारी खेली. उनके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने 30, मिचेल स्टार्क ने 18, नाथन लायन ने 15 और कप्तान पैट कमिंस ने 8 रन बनाए. वहीं, बांग्लादेश की ओर से स्पिन ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज ने पंजा खोला. उन्होंने 5 कंगारू बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाया. उनके अलावा हसन महमूद ने भी 3 विकेट लिए, जिन्होंने पहली पारी में 6 विकेट हासिल किए थे.

HISTORIC – BANGLADESH DEFEATED AUSTRALIA IN AUSTRALIA FOR THE FIRST TIME IN HISTORY. – No big celebration after winning the match, Cold 🥶 pic.twitter.com/ve6H7DWyCX — Johns. (@CricCrazyJohns) August 16, 2026

Historic Win in Darwin! 🇧🇩🔥 Bangladesh beat Australia by 9 wickets to seal a memorable victory in the 1st Test! 🏏🏆#Bangladesh #Tigers #BANvAUS #Cricket pic.twitter.com/PDrWJS8ZEs — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 16, 2026





कैसा रहा पहला टेस्ट मैच?

डार्विन टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. बांग्लादेश की घातक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में सिर्फ 198 पर ढेर हो गई. इसके बाद बांग्लादेश अपनी पहली पारी खेलने उतरी. बांग्लादेश ने पहली पारी में 426 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर 228 रनों की बढ़त बना ली. बांग्लादेश की ओर से तंजीद हसन तमीम ने 101 रनों की पारी खेली. इसके अलावा नजमुल हुसैन शांतो ने 84 रन और मेहदी हसन मिराज ने 65 रन बनाए. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी खेलने उतरी, जिसमें कैमरन ग्रीन के शतक की मदद से 284 रन बनाए. इससे बांग्लादेश को चौथी पारी में सिर्फ 57 रनों का टारगेट मिला, जिसे मेहमान टीम ने आसानी से हासिल कर मैच जीत लिया.