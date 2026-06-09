Home > खेल > Bng vs AUS: बांग्लादेश ने 21 साल बाद किया कमाल, तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का घमंड; नाहिद राणा ने अपने प्रर्दशन से मचाया बवाल

Bng vs AUS: बांग्लादेश ने 21 साल बाद किया कमाल, तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का घमंड; नाहिद राणा ने अपने प्रर्दशन से मचाया बवाल

Bng vs Aus: 9 जून को मीरपुर में खेले गए मैच में, भले ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पूरी ताकत से फील्डिंग नहीं की, फिर भी बांग्लादेश को कामयाबी मिलना मुश्किल था. खासकर तब जब टीम ने 140 रन पर चार विकेट खो दिए थे.

By: Divyanshi Singh | Published: June 9, 2026 9:22:12 PM IST

नाहिद के दम पर 21 साल बाद जीता बांग्लादेश
नाहिद के दम पर 21 साल बाद जीता बांग्लादेश


Bangladesh vs Australia: पाकिस्तान को ODI सीरीज़ में हराने के बाद, बांग्लादेश ने अब वो हासिल कर लिया है जिसका उसे इंतज़ार था. 21 साल बाद, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को किसी ODI मैच में हराया है. मीरपुर में खेले गए ODI सीरीज़ के पहले मैच में, बांग्लादेश ने नाहिद राणा की खतरनाक तेज़ बॉलिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को 86 रन (DLS मेथड) से हराया. 2005 के बाद से ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बांग्लादेश की यह पहली ODI जीत है और कुल मिलाकर सिर्फ़ दूसरी.

मोसादेक 4 साल बाद बाहर

ठीक 21 साल पहले, जून 2005 में, इंग्लैंड के कार्डिफ़ में, मोहम्मद अशरफुल की शानदार सेंचुरी की बदौलत, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था. यह ODI क्रिकेट में उस समय के वर्ल्ड चैंपियन के ख़िलाफ़ बांग्लादेश की पहली जीत थी. रिकी पोंटिंग, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, माइकल हसी, ग्लेन मैकग्रा और जेसन गिलेस्पी जैसे लेजेंड्स वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम उस समय की शायद सबसे मज़बूत टीम थी.

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9 जून को मीरपुर में खेले गए मैच में, भले ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पूरी ताकत से फील्डिंग नहीं की, फिर भी बांग्लादेश को कामयाबी मिलना मुश्किल था. खासकर तब जब टीम ने 140 रन पर चार विकेट खो दिए थे. लेकिन मोसादेक हुसैन ने पारी को संभाला और चार साल बाद टीम में वापसी का जश्न 70 गेंदों पर नाबाद 86 रन बनाकर मनाया. इससे बांग्लादेश ने 284 का मजबूत टोटल बनाया.

तस्कीन अहमद का कमाल

एक बार जब बैट्समैन टीम को एक अच्छे स्कोर तक ले गए, तो बॉलर्स की बारी थी. मीरपुर समेत सभी बांग्लादेशी मैदानों पर स्पिनर अक्सर सबसे बड़ा खतरा होते हैं, लेकिन बांग्लादेशी टीम इस मामले में बदलाव के दौर से गुजर रही है. तेज गेंदबाज भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं, और यहां भी ठीक यही हुआ. अनुभवी तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने ऑस्ट्रेलियाई पारी की पहली ही गेंद पर ओपनर मैथ्यू शॉर्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया. अगले ही ओवर में, दूसरे पेसर मुस्तफिजुर रहमान ने मार्नस लाबुशेन को आउट कर दिया. इसके बाद, ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन ने बीच-बीच में पार्टनरशिप करके स्कोर बढ़ाने की कोशिश की.

डकवर्थ-लुईस मेथड से जीता मैच

लेकिन यहीं पर 23 साल के लंबे पेसर नाहिद राणा ने स्ट्राइक किया. उनका पहला शिकार ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन जोश इंग्लिस थे, और उनके आउट होने के बाद, दोनों के बीच एक-दूसरे पर वार हुए. फिर, 29वें और 33वें ओवर के बीच, ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ़ 12 रन पर चार विकेट खो दिए, जिनमें से तीन राणा की पेस की वजह से आए. ऑस्ट्रेलिया के आठ विकेट सिर्फ़ 140 रन पर गिर गए थे, और हार तय थी. कैमरन ग्रीन ने एक छोर से कुछ रन जोड़े, जिससे टीम 191 के स्कोर तक पहुँची, जहाँ उन्होंने हाफ सेंचुरी भी बनाई. लेकिन फिर बारिश ने मैच रोक दिया, जिसे दोबारा शुरू नहीं किया जा सका और बांग्लादेश ने डकवर्थ-लुईस मेथड से मैच जीत लिया.

Tags: Bng vs Aus
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