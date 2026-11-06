BAN vs WI: दर्द से कराहता रहा बांग्लादेशी खिलाड़ी! मैदान पर हुआ ऐसा हादसा कि स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा बाहर

Shadman Islam Injury: बांग्लादेश को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के बीच बड़ा झटका लगा है. बांग्लादेशी ओपनर शादमान इस्लाम (Shadman Islam) दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन फील्डिंग के दौरान गंभीर रूप से चोटिल हो गए. फील्डिंग के दौरान शादमान इस्लाम का टखना मुड़ गया, जिससे वो काफी दर्द में दिखाई दिए. इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर की मदद से बाहर ले जाना पड़ा.

अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि उनकी चोट कितनी गंभीर है? वह मैच में आगे खेल पाएंगे या फिर नहीं? अगर शादमान इस्लाम इस मैच में नहीं खेल पाते हैं, तो बांग्लादेश को परेशानी हो सकती है. शादमान इस्लाम ने सीरीज के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाया था. उनके न खेल पाने से बांग्लादेश की बल्लेबाजी कमजोर हो जाएगी.

कैसे चोटिल हुए शादमान इस्लाम?

शादमान इस्लाम को वेस्टइंडीज की पहली पारी के दौरान 78वें ओवर में चोट लगी. मेहदी हसन मिराज की गेंद पर विंडीज के बल्लेबाज आमिर जंगू ने फाइन लेग की ओर शॉट खेला. इस दौरान स्लिप में फील्डिंग कर रहे शादमान इस्लाम तेजी से गेंद के पीछे दौड़े, लेकिन गेंद को उठाने की कोशिश में उनका पैर फिसल गया और गिरते समय टखना मुड़ गया. रिप्ले में देखा गया कि आउटफील्ड पर ओस गिरी हुई थी. इसकी वजह से रही उनका पैर फिसल गया.

स्ट्रेचर को मैदान के दूसरे छोर पर ले जाने के दौरान शादमान नीचे ही रहे. बांग्लादेश के सभी खिलाड़ी उनकी मदद के लिए दौड़े, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे. बता दें कि शादमान ने पहले टेस्ट में शतक लगाया था. अगर वे इस मैच से बाहर होते हैं, तो बांग्लादेश को बाकी मुकाबला 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ सकता है.

स्कैन के लिए अस्पताल पहुंचे शादमान

अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शादमान इस्लाम की चोट कितनी गंभीर है? यह भी साफ नहीं है कि वह इस टेस्ट में आगे खेल सकेंगे या फिर नहीं? अगर वो इस मुकाबले से बाहर होते हैं, तो बांग्लादेश को सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ सकता है.

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मैच का क्या हाल?

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट मैच सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. विंडीज ने पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 350 रन बना लिए हैं. फिलहाल वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी जारी है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने 70 ओवर में 4 विकेट पर 235 रन बनाए थे. पहले दिन खराब रोशनी के कारण दिन का खेल जल्दी समाप्त करना पड़ा था.