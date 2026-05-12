नाहिद राणा के आगे ‘ढ़ेर’ हुआ पाकिस्तान: ढाका में घुटनों पर आई मेहमान टीम, नाहिद के पंजे ने उड़ाई धज्जियां!

BAN vs PAK 1st Test Match: बांग्लादेश ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 104 रनों से हराकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. ढाका में खेले गए इस मैच के आखिरी दिन, नाहिद राणा ने अपनी ज़बरदस्त गेंदबाज़ी से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह ध्वस्त करते हुए बांग्लादेश को एक बड़ी जीत दिलाई. अपनी दूसरी पारी 240/9 पर घोषित करने के बाद, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सामने 268 रनों का लक्ष्य रखा. जवाब में मेहमान टीम महज़ 163 रनों पर ही ढेर हो गई. आखिरी सेशन में बांग्लादेशी गेंदबाज़ों ने पूरी आक्रामकता के साथ गेंदबाज़ी की. यह पहला मौका है जब बांग्लादेश ने अपनी धरती पर किसी टेस्ट मैच में पाकिस्तान को हराया है.

नाहिद राणा के आगे घुटने टेके

चौथी पारी में लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम शुरू से ही लड़खड़ाती हुई नजर आई. बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने अपनी गति और उछाल का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाज़ों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. राणा ने महज़ 40 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जिससे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की कमर ही टूट गई. पाकिस्तान की ओर से सिर्फ़ अब्दुल्ला फजल (66) ही कुछ संघर्ष कर पाए जबकि शान मसूद और सऊद शकील जैसे बड़े नाम सस्ते में ही पवेलियन लौट गए.

बांग्लादेश ने पहली पारी में बनाए 413 रन

मैच के पाँचवें दिन 268 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, पूरी पाकिस्तानी टीम अपनी दूसरी पारी में महज़ 163 रनों पर ही ऑल आउट हो गई. मैच की शुरुआत में, बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 413 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. कप्तान नजमुल हुसैन शांतो (101) के शानदार शतक और मोमिनुल हक की 91 रनों की जुझारू पारी की बदौलत, बांग्लादेश पाकिस्तान पर दबाव बनाने में कामयाब रहा. पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद अब्बास 5 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, लेकिन वह बांग्लादेश को एक बड़ा स्कोर खड़ा करने से नहीं रोक पाए.

पाकिस्तान की टीम 386 रनों पर ऑल आउट

जवाब में, पाकिस्तान की पहली पारी 386 रनों पर समाप्त हुई. युवा बल्लेबाज अज़ान अवैस ने शानदार 103 रन बनाए, जबकि अब्दुल्ला फ़ज़ल और सलमान आगा ने अर्धशतक जड़े. बांग्लादेश की ओर से, स्पिनर मेहदी हसन मिराज़ ने गेंद से अपना जादू दिखाया और 5 विकेट लिए इस प्रदर्शन के चलते पाकिस्तान ने पहली पारी में मिली 27 रनों की मामूली बढ़त गंवा दी.

लक्ष्य 268 रन निर्धारित

अपनी दूसरी पारी में, बांग्लादेश ने संयमित बल्लेबाज़ी का प्रदर्शन किया. एक बार फिर, कप्तान शांतो ने कमान संभाली और 87 रनों की अहम पारी खेली. मोमिनुल हक़ के 56 रनों की मदद से, बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी 240/9 पर घोषित कर दी और पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 268 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा. पाकिस्तान की ओर से, नोमान अली और हसन अली ने 3-3 विकेट लिए.