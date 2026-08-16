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BAN vs AUS: ऑस्ट्रेलिया ने कटाई नाक, बांग्लादेश के वो 5 खिलाड़ी, जिन्होंने घर में घुसकर रौंदा, घुटने टेकने पर किया मजबूर

5 Heroes of Bangladesh: बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर 9 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. हसन महमूद, तंजिद हसन तमीम, मेहदी हसन मिराज समेत उन 5 खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.

By: Satyam Sengar | Published: August 16, 2026 12:03:02 PM IST

बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह रौंदा.
बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह रौंदा.


Bangladesh vs Australia: बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर इतिहास रच दिया है. डार्विन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. यह ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है. इस मुकाबले में बांग्लादेश की जीत किसी एक खिलाड़ी के दम पर नहीं, बल्कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी के शानदार तालमेल से आई. आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक जीत के पांच सबसे बड़े हीरो कौन रहे.
1. हसन महमूद:  इस जीत के सबसे बड़े हीरो हसन महमूद रहे. बांग्लादेश की जीत की नींव तेज गेंदबाज हसन महमूद ने ही रखी. पहली पारी में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को टिकने का मौका नहीं दिया और सिर्फ 55 रन देकर 6 विकेट झटक लिए. इसके बाद दूसरी पारी में भी उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए. यानी पूरे मैच में हसन महमूद ने कुल 9 विकेट हासिल किए. उनकी घातक गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 198 रन पर समेटने में बड़ी भूमिका निभाई.

2. तंजिद हसन तमीम: सलामी बल्लेबाज तंजिद हसन तमीम ने इस मुकाबले में यादगार शतकीय पारी खेली. उन्होंने 197 गेंदों का सामना करते हुए 101 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. उनका यह शतक इसलिए भी खास रहा क्योंकि वह ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने. उनकी पारी ने टीम को पहली पारी में मजबूत बढ़त दिलाने में अहम योगदान दिया.

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3. मेहदी हसन मिराज: मेहदी हसन मिराज ने बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए अहम भूमिका निभाई. पहली पारी में उन्होंने उपयोगी 65 रन बनाए और टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद की. इसके बाद दूसरी पारी में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया. मिराज के इस ऑलराउंड प्रदर्शन ने ऑस्ट्रेलिया को बड़े लक्ष्य तक पहुंचने से रोक दिया.

4. नजमुल हुसैन शांतो: कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने दबाव के बीच शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 84 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और तंजिद हसन तमीम के साथ मिलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. कप्तान की यह पारी उस समय आई, जब बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया पर बड़ी बढ़त हासिल करने के लिए एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी. शांतो ने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की राह पर बनाए रखा.

5. तैजुल इस्लाम: बांग्लादेश के अनुभवी स्पिनर तैजुल इस्लाम ने भी इस ऐतिहासिक जीत में अपना योगदान दिया. दूसरी पारी में उन्होंने एक विकेट हासिल किया और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा. उनकी कसी हुई गेंदबाजी ने हसन महमूद और मेहदी हसन मिराज को दूसरे छोर से आक्रमण करने का मौका दिया. बांग्लादेश की गेंदबाजी यूनिट के सामूहिक प्रदर्शन का नतीजा रहा कि ऑस्ट्रेलिया 284 रन पर सिमट गया.

Tags: Australia vs Bangladeshhome-hero-pos-1
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