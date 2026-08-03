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1983 वर्ल्ड कप का गुमनाम हीरो, जिसकी एक गेंद ने भारत का बनाया चैंपियन, जानिए बलविंदर सिंह संधू की कहानी

Balwinder Singh Sandhu Birthday: पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज बलविंदर सिंह संधू आज 3 अगस्त 2026 को 70 साल के हो गए हैं. उन्होंने भारत को साल 1983 का वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 3, 2026 12:31:48 PM IST

बलविंदर सिंह संधू बर्थडे.
बलविंदर सिंह संधू बर्थडे.


Balwinder Singh Sandhu Birthday: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज बलविंदर सिंह संधू आज यानी 3 अगस्त को अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं. बलविंदर सिंह संधू (Balwinder Singh Sandhu) का जन्म साल 1966 में मुंबई में हुआ था. उन्होंने भारत के लिए 8 टेस्ट और 22 वनडे मैच खेले. उनका इंटरनेशनल करियर भले ही छोटा रहा, लेकिन उन्होंने भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में उनका अहम रोल रहा. वह साल 1983 में भारत की विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे. उन्होंने फाइनल के मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके चलते भारत ने विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी.

बलविंदर सिंह का फाइनल में प्रदर्शन

1983 वनडे विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज के बीच लंदन में खेला गया. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम 184 रनों के स्कोर का पीछा कर रही थी. वेस्टइंडीज की ओर से गॉर्डन ग्रीनिज (Gordon Greenidge) और डेसमंड हेन्स पारी की शुरुआत करने आए. भारत की ओर से गेंदबाजी करने आए बलविंदर सिंह संधू ने सिर्फ 5 रन के स्कोर पर ही गॉर्डन ग्रीनिज को बोल्ड कर दिया. उनकी स्विंग करते हुए तेजी से अंदर गई और कैरेबियाई बल्लेबाजी की गिल्लियां बिखेर दीं. इसके बाद भारतीय गेंदबाजों को लय मिल गई और उन्होंने वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया. इस मुकाबले में बलविंदर सिंह संधू ने 9 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट चटकाए.

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कौन हैं बलविंदर सिंह संधू?

बलविंदर सिंह संधू दाएं हाथ के पूर्व तेज गेंदबाज थे, जो लोअर ऑर्डर में बल्ले से भी योगदान देते थे. वह घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए खेलते थे. उन्होंने यशवंत सिद्धाये, रमाकांत आचरेकर और हेमू दलवी जैसे दिग्गजों के मार्गदर्शन में अपने खेल को सुधारा.

बलविंदर सिंह संधू का करियर

बलविंदर सिंह संधू ने भारत के लिए 8 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 10 विकेट चटकाए. साथ ही बल्ले से भी 214 रन बनाए. वहीं, वनडे में संधू ने 22 मैचों में 16 विकेट हासिल किए. वहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बलविंदर सिंह संधू के नाम 55 मैचों में 168 विकेट और 1003 रन दर्ज हैं. इसके अलावा लिस्ट-ए में उन्होंने 42 मैचों में 36 विकेट चटकाए. बलविंदर सिंह का इंटरनेशनल करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा. उन्होंने साल 1983-84 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला, जिसमें कुछ कमाल नहीं कर पाए. इसके बाद फिर कभी उन्हें टीम इंडिया के लिए टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला. वहीं, वनडे में उन्होंने अपना आखिरी मैच साल 1984 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला.

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