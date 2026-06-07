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क्रिकेट मैच का खूनी अंत… हार से झल्लाए युवकों ने खिलाड़ी के सिर पर मारा बैट, चली गई जान

UP Crime: यूपी के बागपत में एक क्रिकेट मैच का खूनी अंत हुआ. मैच खत्म होने के बाद हार से बौखलाए युवकों में जीतने वाली टीम के खिलाड़ी पर बैट से हमला कर दिया. इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और 2 दिन बाद इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 7, 2026 4:54:40 PM IST

मृतक राशिद.
मृतक राशिद.


Cricket Match Dispute: उत्तर प्रदेश के बागपत से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. बागपत जिले के बड़ौत क्षेत्र स्थित बावली गांव में क्रिकेट मैच के दौरान विवाद हो गया, जिसके चलते एक युवक ने अपनी जान गंवा दी. क्रिकेट मैच में हारने पर बौखलाए दो भाइयों ने जीतने वाली टीम के 27 साल के खिलाड़ी राशिद पर बैट से हमला कर दिया. इससे राशिद बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया. विवाद के 2 दिन बार दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान राशिद ने दम तोड़ दिया. राशिद की मौत से उसके परिवार में मातम माहौल पसरा हुआ है. इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है. जानें पूरा मामला…

क्या है पूरा मामला?

मृतक के परिजनों के मुताबिक, 27 वर्षीय राशिद गांव के गुरुवार यानी 4 जून को एक स्कूल के मैदान में क्रिकेट मैच खेलने के लिए गया था. मैच खत्म होने के बाद राशिद सभी खिलाड़ियों के साथ घर लौट रहा था. इसी दौरान खिलाड़ियों के बीच बहस हो गई, जो हाथापाई में बदल गई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विवाद के दौरान एक युवक ने राशिद के घुटने पर बल्ला मारा. इससे राशिद नीचे गिर गया, जिसके बाद आरोपी युवक ने उसके सिर पर बल्ले से वार कर दिया.

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आरोपी युवकों ने राशिद के सिर पर बल्ले से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और राशिद को बड़ौत के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया. हालत ज्यादा गंभीर होने की वजह डॉक्टर ने उसे सोनीपत रेफर कर दिया, जहां से राशिद को सफदरजंग रेफर किया गया. शुक्रवार को दिल्ली के सफदरजंग में राशिद ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया.

2 दिन बाद था पुलिस भर्ती का एग्जाम

परिजनों ने बताया कि राशिद शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था. वह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, जिसका एग्जाम सिर्फ 3 दिन ही दूर था. राशिद की मौत से उसके परिवार के लोग सदमे में हैं.

जांच में जुटी पुलिस

मृतक के पिता और परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल मामले की कार्रवाई की जा रही है.

Tags: Cricket NewsUP Crime
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