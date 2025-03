ODI में बाबर आज़म की ‘स्नेल मोड’, बैटिंग 345 का लक्ष्य और टेस्ट जैसी पारी, फैंस ने जमकर किया ट्रोल

नई दिल्ली: पहले वनडे मुकाबले में पाकिस्तान को 345 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन पूरी टीम 271 रनों पर सिमट गई। इस तरह न्यूजीलैंड ने 73 रनों से शानदार जीत दर्ज करते हुए तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।

बाबर आज़म ने टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, लेकिन उनके धीमे खेलने पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। जब वह आउट हुए, तब पाकिस्तान का स्कोर 249/4 था और टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। मगर उनके आउट होने के बाद विकेटों की झड़ी लग गई, और आखिरी 6 विकेट सिर्फ 22 रन के अंदर गिर गए।

अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान ने पाकिस्तान को बेहतरीन शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 83 रन जोड़े। 13वें ओवर में उस्मान खान आउट हुए, जिसके बाद बाबर आज़म मैदान में उतरे। उन्होंने संभलकर खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन बड़ा लक्ष्य देखते हुए उनसे तेज रन बनाने की उम्मीद थी।

बाबर आज़म ने अपना अर्धशतक 65 गेंदों में पूरा किया। जब वह 39वें ओवर में विल ओरौर्के की गेंद पर आउट हुए, तब पाकिस्तान को 68 गेंदों में 96 रन की जरूरत थी। उनके आउट होते ही टीम लड़खड़ा गई और आखिरी 6 बल्लेबाज सिर्फ 22 रन ही जोड़ सके। फैंस ने सोशल मीडिया पर उनकी धीमी बल्लेबाजी को लेकर खूब आलोचना की।

Me waking up Zim Babar sons to inform them that New Zealand's club bowlers trashed Pakistan team because of Zim Babar's test inning 🔥 #BabarAzam #PAKvsNZ pic.twitter.com/aBjhYbVb4m

The problem with Babar Azam is that he gets his team close to victory but gets out at the crucial moment.

This is where Virat Kohli and Babar are miles apart; Kohli finishes games, while Babar just takes the team to the doorstep and leaves. And that gap is something Babar may… pic.twitter.com/itVDmZpxc2

— Dinda Academy (@academy_dinda) March 29, 2025