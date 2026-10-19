‘टुक-टुक’ किंग बाबर आजम ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 141 वनडे पारियों में निकले सबसे आगे, कोहली को भी पछाड़ा

Babar Azam World Record: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच में 45 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान उन्होंने खास उपलब्धि हासिल की. दरअसल, वह वनडे इंटरनेशनल में 141 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इस मामले में बाबर आजम ने विराट कोहली और हाशिम अमला जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है. बाबर आजम ने वनडे में 141 पारियों में 6,671 रन बना लिए हैं. वनडे में इतनी पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वह सबसे आगे हैं.

इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज हाशिम अमला दूसरे नंबर पर हैं. हाशिम अमला ने अपने वनडे करियर की शुरुआती 141 पारियों में 6,626 रन बनाए थे. वहीं, भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे में 141 पारियों के बाद 6,224 रन बनाए थे. बाबर आजम ने इतनी ही पारियों में हाशिम अमला से 45 रन और विराट कोहली से 447 रन ज्यादा बना लिए हैं.

बाबर आजम ने टुक-टुक कर बनाया रिकॉर्ड

बाबर आजम की तुलना अक्सर विराट कोहली से की जाती है, लेकिन उन दोनों के बीच काफी फर्क है. एक ओर विराट कोहली हैं, जो दुनिया की बड़ी टीमों के खिलाफ ज्यादा रन बनाते हैं. वहीं, बाबर आजम छोटी टीमों के खिलाफ रन स्कोर करते हैं. साथ ही बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी विराट कोहली से काफी कम है. विराट कोहली ने वनडे में 94.4 की औसत से रन बनाए हैं, जबकि हाशिम अमला का स्ट्राइक रेट 88.4 रहा है. वहीं, बाबर आजम सिर्फ 86.5 का रहा है.

सिर्फ इतना ही नहीं, विराट कोहली मुश्किल पिचों पर रन बनाते हैं. बाबर आजम ने भले ही 141 पारियों के बाद रनों के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन कोहली के साथ उनकी तुलना नहीं हो सकता है. बाबर आजम अभी तक वनडे में 7,000 रन भी नहीं बना पाए हैं, जबकि विराट कोहली वनडे में 15,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं.

बाबर आजम ने रचा कीर्तिमान

बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में 57 गेंद पर 45 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 16,000 रन पूरे किए. वह पाकिस्तान के सिर्फ 5वें ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 16,000 इंटरनेशनल रन बनाए हैं. बाबर आजम ने साल 2015 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. उन्होंने अभी तक 355 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें 399 पारियों में 45.30 की औसत से 16,038 रन बनाए हैं. इसमें 32 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं.