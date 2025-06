PCB ने धिक्कारा, तो इस टीम में शामिल हो गए बाबर आजम…पाकिस्तान नहीं बल्कि इस देश में क्रिकेट खेलते हुए आएंगे नजर

Babar Azam In BBL : बिग बैश में खेलने के लिए बाबर आज़म ने कहा, “मुझे आगामी सीज़न के लिए सिडनी सिक्सर्स में शामिल होने पर बहुत गर्व है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टी20 लीग में से एक में खेलना और इतनी सफल और सम्मानित फ़्रैंचाइज़ी का हिस्सा बनना एक रोमांचक अवसर है।”

उन्होंने कहा, “मैं टीम की सफलता में योगदान देने, प्रशंसकों के साथ एक मजबूत संबंध बनाने और पाकिस्तान में अपने दोस्तों, परिवार और समर्थकों के साथ इस अनुभव को साझा करने के लिए उत्सुक हूं।”

