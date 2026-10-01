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बाबर आजम ने गुस्से में फैन का फोन फेंका! मैदान पर हुआ अजीब ड्रामा, वीडियो वायरल

बाबर आजम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह घरेलू मैच के दौरान एक फैन का फोन दूर फेंकते नजर आ रहे हैं. यह घटना प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी मुकाबले की बताई जा रही है. वीडियो में दो फैन बाबर के करीब आते दिखते हैं, लेकिन पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई है.

By: Satyam Sengar | Published: October 1, 2026 5:02:19 PM IST

बाबर आजम ने गुस्से में फैन का फोन फेंका.
बाबर आजम ने गुस्से में फैन का फोन फेंका.


पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार एक घरेलू मुकाबले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाबर आजम एक फैन का फोन दूर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं. यह घटना इस्लामाबाद में खेले जा रहे प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी के मुकाबले के दौरान की बताई जा रही है. वीडियो सामने आने के बाद बाबर के रवैये को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

वायरल वीडियो में दो फैन मैदान पर बाबर के पास आते दिखाई दे रहे हैं. ऐसा लगता है कि वे उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे. एक फैन हाथ में फोन लेकर बाबर के करीब पहुंचता है. बाबर उसे पीछे हटाने की कोशिश करते नजर आते हैं. इसके बाद वह दूसरे फैन की तरफ जाते हैं और उसका फोन लेकर उसे दूर फेंकते हुए दिखाई देते हैं. हालांकि, वायरल हो रही छोटी क्लिप में घटना से पहले और बाद का पूरा हिस्सा मौजूद नहीं है, इसलिए यह साफ नहीं है कि आखिर वहां क्या हुआ था.

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फैंस से पहले भी हो चुकी है बहस
इस घटना के बाद बाबर के पुराने फैन इंटरैक्शन भी चर्चा में आ गए हैं. 2024 में एक सेल्फी के दौरान बाबर को एक फैन के हाथ को हटाते हुए देखा गया था. उसी साल कार्डिफ में भी फैंस के उनके आसपास जमा होने के बाद उनका गुस्सा कैमरे में कैद हुआ था. 2025 में भी एक घटना सामने आई थी, जब बाबर ने एक फैन से नमाज के दौरान वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने के लिए कहा था. ताजा वीडियो ने इन घटनाओं को फिर से चर्चा में ला दिया है.

खराब फॉर्म के बीच बढ़ी मुश्किल
बाबर के लिए यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब वह अपनी बल्लेबाजी फॉर्म को लेकर पहले से ही दबाव में हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खराब दौर के बाद वह प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी के जरिए अपनी लय वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं. घरेलू क्रिकेट में भी उनके प्रदर्शन पर नजरें हैं. वायरल वीडियो में पूरी घटना साफ नहीं दिखाई देती, इसलिए इसके पीछे की वजह को लेकर निश्चित निष्कर्ष निकालना मुश्किल है. फिलहाल इस मामले ने बाबर की बल्लेबाजी के साथ-साथ मैदान पर फैंस के साथ उनके व्यवहार को भी चर्चा में ला दिया है.

Tags: Babar azam
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