टेस्ट कप्तानी में बाबर आजम की वापसी, वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से पहले बोले- मुझ पर कोई दबाव नहीं…

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम एक बार फिर टेस्ट टीम की कप्तानी संभालने जा रहे हैं. उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया है. बाबर ने शान मसूद की जगह यह जिम्मेदारी संभाली है. दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच शनिवार को टरूबा के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबले से पहले बाबर ने कहा कि वह इस बार कप्तानी को लेकर पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और उन पर किसी तरह का दबाव नहीं है.

बाबर आजम ने कहा कि पिछली बार कप्तानी करते हुए उन्हें कई अहम अनुभव मिले, जिनका फायदा वह इस बार जरूर उठाएंगे. उनके मुताबिक सबसे जरूरी बात यह है कि खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें और पाकिस्तान को मैच जिताएं. उन्होंने कहा कि वह टीम के हित में पहले से बेहतर फैसले लेने की कोशिश करेंगे. बाबर ने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान की 20 टेस्ट मैचों में कप्तानी की थी, जिसमें टीम ने 10 मुकाबले जीते, 6 हारे और 4 मैच ड्रॉ रहे. इस दौरान उन्होंने बल्ले से 1,727 रन बनाए, जिसमें चार शतक और 11 अर्धशतक शामिल रहे.

बांग्लादेश सीरीज के बाद बदली कप्तानी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने मई 2026 में बांग्लादेश के खिलाफ 0-2 की टेस्ट सीरीज हार के बाद शान मसूद को कप्तानी से हटा दिया था. इसके बाद बोर्ड ने एक बार फिर बाबर आजम पर भरोसा जताया. पाकिस्तान को अब वेस्टइंडीज के बाद इंग्लैंड का भी चुनौतीपूर्ण दौरा करना है. ऐसे में टीम को उम्मीद है कि बाबर का अनुभव खिलाड़ियों के काम आएगा और टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी.

अब्दुल्ला फजल चोटिल, सऊद शकील की वापसी

इस बीच पाकिस्तान टीम को बड़ा झटका भी लगा है. युवा बल्लेबाज अब्दुल्ला फजल कमर के निचले हिस्से में चोट लगने के कारण पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं. चोट उन्हें अभ्यास सत्र के दौरान लगी थी. उनकी जगह सऊद शकील को दूसरे टेस्ट और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है. सऊद पहले फिटनेस और खराब फॉर्म के कारण कैरेबियाई दौरे से बाहर थे, लेकिन अब उन्हें खुद को साबित करने का एक और मौका मिलेगा.