Most runs in WTC History: कैप्टन बाबर का धमाका, विराट-रोहित को पछाड़ WTC में बनाए सबसे ज्यादा रन

PAK vs SA 1st Test: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज़ बाबर आज़म ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. वह विराट कोहली और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए 3,000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले एशियाई और दुनिया के सातवें खिलाड़ी बन गए.
बाबर ने वह मुकाम हासिल किया जो कोहली और रोहित हासिल नहीं कर पाए. बाबर को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए केवल तीन रनों की ज़रूरत थी. लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में जैसे ही उनकी गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के पार गई, वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज़ बन गए. पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (2617) और रोहित शर्मा (2716) इस मुकाम तक पहुंचने के करीब भी नहीं पहुंच पाए थे. बाबर ने कम पारियों में यह उपलब्धि हासिल करके उनकी WTC विरासत को पीछे छोड़ दिया.
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एशियाई बल्लेबाजों द्वारा सबसे ज़्यादा रन
बाबर आज़म (पाकिस्तान) – 3012*
शुभमन गिल (भारत) – 2826
ऋषभ पंत (भारत) – 2731
रोहित शर्मा (भारत) – 2716
दिमुथ करुणारत्ने (श्रीलंका) – 2642
विराट कोहली (भारत) – 2617
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर
जो रूट (इंग्लैंड) – 6080
स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) – 4278
मार्नस लाबुशेन (ऑस्ट्रेलिया) – 4225
बेन स्टोक्स (इंग्लैंड) – 3616
ट्रैविस हेड (ऑस्ट्रेलिया) – 3300
उस्मान ख्वाजा (ऑस्ट्रेलिया) – 3288
जैक क्रॉली (इंग्लैंड) – 3,041
बाबर आजम (पाकिस्तान) – 3021
बाबर के टेस्ट फॉर्म में बेहतरीन वापसी
2019 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत के बाद से बाबर ने 68.44 की औसत से 616 रन बनाए हैं. उन्होंने 2020 और 2022 में क्रमानुसार 67.60 और 69.65 की औसत से अपनी प्रभावशाली फॉर्म जारी रखी. हालांकि 2023 के बाद उनका औसत गिरकर 23.60 हो गया, लेकिन हाल के मैचों में उन्होंने सुधार के संकेत दिए हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा सीरीज बाबर के लिए खुद को फिर से स्थापित करने और पाकिस्तान की टेस्ट टीम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करने का एक शानदार अवसर है.
