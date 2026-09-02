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ENG vs PAK: लॉर्ड्स की हार से बाबर आजम को चढ़ा बुखार! तीसरे टेस्ट से पहले हुए बीमार, संकट में पाकिस्तान

Babar Azam Fever: पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम एक बार फिर बीमार हो गए हैं. लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान की करारी हार के बाद बाबर आजम को बुखार चढ़ गया है. इसके चलते वह तीसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 2, 2026 1:47:10 PM IST

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले बाबर आजम को आया बुखार.
इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले बाबर आजम को आया बुखार.


Babar Azam Fever: इंग्लैंड दौरे पर गई पाकिस्तानी टीम की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं. टेस्ट टीम से 7 खिलाड़ियों और 2 कोच को हटाने के बाद पाकिस्तानी टीम को एक और झटका लगा है. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम फिर बीमार हो गए हैं. बताया जा रहा है कि लॉर्ड्स टेस्ट में मिली शर्मनाक हार के बाद बाबर आजम (Babar Azam) को बुखार आ गया है. इसकी वजह से इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में होने वाले तीसरे टेस्ट से बाबर आजम बाहर हो सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो पाकिस्तानी टीम की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी. पाकिस्तान पहले ही इस सीरीज में 0-2 से पीछे चल रहा है. ऐसे में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप से बचने के लिए किसी भी तरह एजबेस्टन में इंग्लैंड को हराना होगा. यह मुकाबला 9 सितंबर से खेला जाएगा.

क्या बाबर आजम खेलेंगे तीसरा टेस्ट?

रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान के टीम मैनेजर नावेद अकरम चीमा ने बताया कि कप्तान बाबर आजम को बुखार हो गया है. हालांकि तीसरे टेस्ट से पहले उनके फिट होने की संभावना है. चीमा ने कहा कि कप्तान की सेहत को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है. पाकिस्तान को उम्मीद है कि वह इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में खेलते दिखाई देंगे. बता दें कि इससे पहले लीड्स टेस्ट में बाबर आजम फिटनेस की वजह से नहीं खेल पाए थे. उस टेस्ट में पाकिस्तान को पारी के बड़े अंतर से हार मिली थी. इसके बाद बाबर आजम ने लॉर्ड्स टेस्ट में वापसी की, जिसमें पहली पारी में 8 रन और दूसरी में 6 रन बनाए. इस मुकाबले में भी पाकिस्तान को 194 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा.

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7 खिलाड़ियों को भेजा गया घर

लॉर्ड्स टेस्ट में मिली हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 7 खिलाड़ियों को स्क्वाड से रिलीज कर दिया. इसमें मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक, अली उस्मान, आमिर जमाल, मुहम्मद अवैस जफर, खुर्रम शहजाद और सलमान अली आगा शामिल रहे. उनकी जगह 5 ऐसे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया, जिन्होंने पहले कभी टेस्ट नहीं खेला है, जबकि 2 कैप्ड खिलाड़ियों को मौका मिला. इन नए खिलाड़ियों में सैम अयूब, अब्दुल्ला फजल, अराफात मिन्हास, साद बेग, मुहम्मद रंधावा, रजाउल्लाह और मुहम्मद इमरान जूनियर शामिल हैं. इतना ही नहीं, PCB ने हेड कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी पद से हटा दिया. सरफराज की जगह माइक हेसन को हेड कोच बनाया गया है, जबकि एश्ले नॉफ्के को गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

कब-कहां होगा तीसरा टेस्ट?

इंग्लैंड और पाकिस्तान (ENG vs PAK0 के बीच तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच बर्मिंघम में खेला जाएगा, जो एजबेस्टन स्टेडियम में होगा. इस मुकाबले में मेजबान टीम पाकिस्तान को हराकर क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं, पाकिस्तान की टीम आखिरी टेस्ट में जीतकर क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी.

Tags: Babar azameng vs pak
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