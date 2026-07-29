कप्तान बदले, पर हालात नहीं! वेस्टइंडीज का सामने सरेंडर हुआ पाकिस्तान, बाबर आजम भी देखते रह गए

WI vs PAK 1st Test: पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के तौर पर बाबर आजम की वापसी काफी निराशाजनक रही. बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के आगे ढेर हो गई. वेस्टइंडीज ने इस मुकाबले में पाकिस्तान को 90 रनों से हराया. मैच की चौथी पारी में पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 211 रनों की जरूरत थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा.

वेस्टइंडीज की घातक गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. चौथी पारी में पाकिस्तान की पूरी टीम 120 रनों से सिमट गई, जबकि कप्तान बाबर आजम एक छोर पर आखिर तक टिके रहे गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए.

बाबर आजम ने किसे बताया हार का जिम्मेदार?

बाबर आजम (Babar Azam) ने चौथी पारी में नाबाद 58 रनों की पारी खेली. उन्होंने अपनी टीम के लिए आखिर तक लड़ाई की, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला. ऐसे में मैच के बाद जब उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने पूरी टीम की क्लास लगा दी. मैच के बाबर आजम ने कहा, ‘हां, नतीजा हमारे पक्ष में नहीं था, लेकिन पिछले दो दिनों में हमने अच्छी क्रिकेट खेली. हालांकि, आज एक बल्लेबाजी यूनिट के रूप में हम उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. हम लगातार अपने विकेट खोते रहे और हमारी बल्लेबाजी पूरी तरह फेल रही.’

बाबर आजम ने आगे कहा, ‘पिच अच्छी थी. हमें नई गेंद से थोड़ी मूवमेंट की उम्मीद थी क्योंकि यहां यह स्वाभाविक है और हम इसके लिए तैयार भी थे. लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने (वेस्टइंडीज) बहुत अच्छी गेंदबाजी की और परिस्थितियों का शानदार इस्तेमाल किया. चौथे दिन गेंद थोड़ी नीची रह रही थी और ज्यादा उछाल ले रही थी. हम पार्टनरशिप नहीं बना सके और इसीलिए मैच हार गए.’

ये भी पढ़ें: कभी बाबर, कभी रिजवान, कभी सलमान… पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा बड़ा ‘खेल’, कमीज की तरह बदल रहे कप्तान!

शान मसूद की चोट से भी लगा झटका

इस मुकाबले में पाकिस्तान को स्टार बल्लेबाज शान मसूद की चोट का नुकसान भी झेलना पड़ा. दरअसल, पूर्व कप्तान शान मसूद को पहली पारी में बल्लेबाजी के दौरान उंगली में चोट लग गई थी. ऐसे में वह मैच की चौथी पारी में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि उन्होंने दूसरी पारी में शानदार शतक लगाया था. अगर वह पूरी तरह फिट होते, तो शायद मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था.

कैसा रहा मुकाबला?

मैच की बात करें, तो वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. वेस्टइंडीज की ओर से कावेम हॉज (84) और शाई होप (92) ने शानदार अर्धशतक लगाया, जिसके दम पर टीम ने 311 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी पाकिस्तान की टीम अपनी पहली पारी में 282 रन बनाए. इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम ने दूसरी पारी में 181 रन बनाए, जिसके चलते पाकिस्तान को आखिरी पारी में 211 रनों का टारगेट मिला, लेकिन पाक टीम 120 के स्कोर पर ही ढेर हो गई. इसके चलते वेस्टइंडीज ने 90 रनों से मैच जीत लिया. इस मैच में वेस्टइंडीज के जीत हीरो जेडन सील्स और जस्टिन ग्रीव्स रहे, जिन्होंने घातक गेंदबाजी की. सील्स ने 6 विकेट लिए, जबकि ग्रीव्स ने 7 विकेट चटकाए.