Babar Azam Shaheen Afridi Fight: किस बात पर झगड़ रहे पाकिस्तान क्रिकेट के 2 नवाबजादे? पूर्व क्रिकेटर ने उधेड़ दी बखिया

Babar Azam Shaheen Afridi Fight: पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज बासित अली ने बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. दरअसल, उन्होंने कहा है कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के बीच कप्तानी को लेकर हुए झगड़े ने नेशनल टीम के खराब प्रदर्शन में बड़ी भूमिका निभाई है. इंग्लैंड में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों का गुस्सा फूट रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम लॉर्डस में दूसरा टेस्ट मैच 194 रन से हारने के बाद तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से हार चुकी है.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम का खराब प्रदर्शन टी 20, टेस्ट और वनडे तीनों फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में राजनीति. इसके अलावा, कप्तानी हो या कोचिंग स्टाफ किसी भी चीज में स्थिरता नहीं देखने को मिल रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के बीच किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है.

बाबर और शाहीन की कप्तानी का मामला

बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के बीच कप्तानी को लेकर लड़ाई थी. 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद से पाकिस्तान की लीडरशिप में बार-बार बदलाव हुए हैं. भारत में पाकिस्तान के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बाबर ने कप्तानी छोड़ दी थी और उसके बाद शाहीन को वनडे टीम की कप्तानी सौंपी गई थी. हालांकि, न्यूज़ीलैंड में पाकिस्तान के खराब नतीजों के बाद बाबर फिर से कप्तान बन गए. उनका दूसरा कार्यकाल भी ज़्यादा लंबा नहीं चला.

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साफ झलकता था बाबर और शाहीन का मतभेद

2024 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न पहुंच पाने के बाद बाबर को फिर से हटा दिया गया. लगातार हो रहे इन बदलावों के कारण अब पाकिस्तान के पास अलग-अलग फॉर्मेट के लिए अलग-अलग कप्तान हैं. बाबर टेस्ट टीम की कप्तानी करते हैं, शाहीन वनडे कप्तान हैं, जबकि सलमान अली आगा T20I टीम के कप्तान हैं. बासित का मानना ​​है कि पाकिस्तान की मौजूदा मुश्किलों का आकलन करते समय कप्तानी को लेकर हुए पुराने विवाद से हुए नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

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