Babar Azam: IPL के अनकैप्ड खिलाड़ी से भी कम है बाबर आजम की सैलेरी, बस इतने से पैसों के लिए खेलेंगे BBL

Babar Azam Salary In BBL 2025: ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बिग बैश लीग 2025-26 14 दिसंबर से शुरू होने वाली है। एशिया कप टीम से बाहर होने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आज़म भी बिग बैश लीग में खेलने वाले हैं। इस लीग में प्लैटिनम श्रेणी में जाने के बाद भी, बाबर आज़म को आईपीएल में खेलने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी से कम वेतन मिलेगा।

बीबीएल में खिलाड़ियों को चार श्रेणियों में बांटा जाता है और उसी के अनुसार खिलाड़ियों का वेतन तय किया जाता है। प्लैटिनम श्रेणी में आने वाले खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है और ब्रॉन्ज़ श्रेणी में आने वाले खिलाड़ियों को सबसे कम वेतन मिलता है।

प्लैटिनम – 4,20,000 अमेरिकी डॉलर

स्वर्ण – 3,00,000 अमेरिकी डॉलर

रजत – 2,00,000 अमेरिकी डॉलर

कांस्य – 1,00,000 अमेरिकी डॉलर तक

बाबर आज़म को बीबीएल में प्लैटिनम श्रेणी में अनुबंधित किया गया है, इसलिए इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को इस लीग में खेलने के लिए 4,20,000 अमेरिकी डॉलर तक मिल सकते हैं। यह भारतीय मुद्रा में 3.68 करोड़ रुपये के बराबर है।

आईपीएल अनकैप्ड खिलाड़ी की सैलरी ज़्यादा

आईपीएल 2025 में धमाकेदार बल्लेबाजी करने वाले 17 वर्षीय प्रियांश आर्य को प्रीति ज़िंटा की पंजाब टीम ने 3.80 करोड़ रुपये में खरीदा, जो बीबीएल में प्लैटिनम खिलाड़ियों को मिलने वाली सैलरी से भी ज़्यादा है। अभी तक प्रियांश आर्य को भारतीय टीम में खेलने का मौका नहीं मिला है। यानि वो बिना नेशनल टीम में खेले ही बाबर आज़म से ज्यादा कमा रहे हैं।

प्रियांश आर्य ने आईपीएल 2025 में दिखाया दम

पंजाब किंग्स के इस तूफानी बल्लेबाज ने आईपीएल 2025 में डेब्यू किया है। इस खिलाड़ी ने अपने पहले ही टूर्नामेंट में सबका दिल जीत लिया। प्रियांश ने 17 मैचों में 475 रन बनाए। इस सीज़न में प्रियांश का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 रन रहा। पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा भी प्रियांश के प्रदर्शन से काफी खुश दिखीं।

