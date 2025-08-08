Home > खेल > Babar Azam Record: ये महारिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर बाबर आजम, पाकिस्तान के लिए ऐसा करने वाले बनेंगे पहले बल्लेबाज

Babar Azam Record: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज़ के बाद अब तीन वनडे मैचों की सीरीज़ खेली जाएगी, जिसका पहला मैच 8 अगस्त को होगा। अब वनडे सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज़ बाबर आज़म दिग्गज सईद अनवर को पछाड़कर एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 8, 2025 15:19:12 IST

Babar Azam Record: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज़ के बाद अब तीन वनडे मैचों की सीरीज़ खेली जाएगी, जिसका पहला मैच 8 अगस्त को होगा। पाकिस्तानी टीम की कमान मोहम्मद रिज़वान के हाथों में है। वहीं, वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप हैं। दोनों टीमों में स्टार खिलाड़ियों की फौज है। अब वनडे सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज़ बाबर आज़म दिग्गज सईद अनवर को पछाड़कर एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं।

बड़ा रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर बाबर आजम

पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड सईद अनवर के नाम है। उन्होंने कुल 20 शतक लगाए हैं। दूसरे नंबर पर बाबर आज़म हैं, जिनके नाम 19 शतक हैं। अब अगर बाबर वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज़ में दो शतक लगा देते हैं, तो वह आसानी से अनवर को पीछे छोड़ देंगे और पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएँगे। अगर वह सीरीज़ में एक शतक लगाते हैं, तो वह अनवर की बराबरी कर लेंगे।

बाबर आज़म ने 2015 में पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया था। तब से अब तक उन्होंने टीम के लिए 131 मैच खेले हैं, जिनमें 6235 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 19 शतक और 37 अर्धशतक निकले हैं।

पाकिस्तानी टीम ने टी20 सीरीज जीती

टी20 सीरीज में पाकिस्तानी टीम ने वेस्टइंडीज को 2-1 से हराया। अब उसका ध्यान वनडे सीरीज़ में अच्छा प्रदर्शन करने पर होगा। वनडे टीम में बाबर आज़म, मोहम्मद रिज़वान, शाहीन अफरीदी और हसन अली जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। बाबर और रिज़वान टी20 टीम से बाहर हैं। ऐसे में उनका पूरा ध्यान वनडे क्रिकेट पर है।

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे मैच 8 अगस्त को, दूसरा वनडे मैच 10 अगस्त को और तीसरा वनडे मैच 12 अगस्त को खेला जाएगा। तीनों मैच त्रिनिदाद के मैदान पर खेले जाएँगे।

