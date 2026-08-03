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PAK vs WI: बाबर आजम ने रचा इतिहास… इमरान, मिस्बाह की क्लब में शामिल, पाकिस्तान क्रिकेट में किया बड़ा कारनामा

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आज़म वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बड़ा इतिहास रच दिया है. इसके साथ ही वह इमरान खान और मिस्बाह-उल-हक के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे पाकिस्तानी कप्तान बन गए हैं.

By: Satyam Sengar | Published: August 3, 2026 1:34:05 PM IST

बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट में रचा इतिहास.
बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट में रचा इतिहास.


पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आज़म वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली हैं. पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेले जा रहे  मुकाबले में बाबर कप्तान के रूप में अपना 150वां इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं. इसके साथ ही वह पाकिस्तान की ओर से 150 या उससे अधिक इंटरनेशनल मुकाबलों में कप्तानी करने वाले केवल तीसरे खिलाड़ी बन गए. यह मुकाबला पाकिस्तान के लिए सीरीज में बने रहने के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है.

पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड महान ऑलराउंडर इमरान खान के नाम दर्ज है. उन्होंने 1982 से 1992 के बीच 187 मैचों में टीम की कमान संभाली और 1992 वनडे विश्व कप का खिताब भी दिलाया. उनके बाद मिस्बाह-उल-हक ने 2008 से 2017 के बीच 151 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी की. अब बाबर आज़म इस खास सूची में तीसरे स्थान पर अपना नाम दर्ज कराने जा रहे हैं.

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कप्तानी में रन बनाने का भी मौका

बाबर आज़म ने साल 2019 में पहली बार पाकिस्तान की कप्तानी संभाली थी और तब से तीनों प्रारूपों में टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. अब तक वह 85 टी20 इंटरनेशनल, 43 वनडे और 21 टेस्ट मैचों में कप्तानी कर चुके हैं. कप्तान के रूप में उनके नाम 6,820 इंटरनेशनल रन दर्ज हैं. अगर वह वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 180 रन बना लेते हैं तो पाकिस्तान के लिए कप्तानी करते हुए 7,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले केवल दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे.

धोनी के नाम है विश्व रिकॉर्ड

पाकिस्तान के लिए कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मिस्बाह-उल-हक के नाम है. उन्होंने 151 मैचों की 189 पारियों में 7,392 रन बनाए थे. वहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने का विश्व रिकॉर्ड भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम दर्ज है. धोनी ने 2007 से 2018 के बीच तीनों प्रारूपों में कुल 332 इंटरनेशनल मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की थी. बाबर आज़म का यह नया मुकाम उनके शानदार नेतृत्व और लगातार प्रदर्शन का एक और बड़ा प्रमाण माना जा रहा है.

Tags: Babar azam
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