Babar Azam Net worth: लग्जरी लाइफ जीते हैं बाबर आजम! करोड़ों की नेट वर्थ, लग्जरी कारें और महंगे ब्रांड डील्स का पूरा हिसाब

Babar Azam Net worth: जहां विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया के बेताज अरबपति बने हुए हैं, वहीं बाबर आज़म ने 2026 के सीज़न में सिर्फ़ रनों की भारी संख्या और रिकॉर्ड तोड़ने वाली निरंतरता के दम पर T20 का “बैटिंग किंग” का ख़िताब अपने नाम कर लिया था. कमर्शियल स्पोर्ट्स की दुनिया में, विराट कोहली और बाबर आज़म के बीच का फ़ासला बहुत बड़ा है. $125 मिलियन यानी लगभग 1,050 करोड़ रुपये की नेट वर्थ के साथ, कोहली एक ग्लोबल मार्केटिंग पावरहाउस हैं. वहीं, बाबर आज़म की अनुमानित नेट वर्थ $5 मिलियन लगभग 41 करोड़ रुपये है, जो उन्हें फ़ाइनेंशियल चार्ट्स में तुलनात्मक रूप से कमज़ोर खिलाड़ी बनाती है.

बाबर ने तोड़ा कोहली का रिकॉर्ड

लेकिन, अप्रैल 2026 तक, T20 रिकॉर्ड बुक्स एक अलग ही कहानी बयां कर रही हैं. जहां कोहली बेताज कमर्शियल किंग हैं, वहीं बाबर भारतीय दिग्गज के स्टैटिस्टिकल दबदबे को धीरे-धीरे तोड़ रहे हैं, और यह साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सुपरस्टार फ़िलहाल T20 में ज़्यादा दमदार ताक़त हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि T20 तुलना में सबसे चौंकाने वाले आंकड़ों में से एक है चौकों की संख्या. जहाँ कोहली की अक्सर उनकी प्लेसमेंट के लिए तारीफ़ होती है, वहीं बाबर आज़म ने इस सबसे छोटे फ़ॉर्मेट में कुल बाउंड्रीज़ के मामले में उन्हें आधिकारिक तौर पर पीछे छोड़ दिया है.

बाबर आज़म: 341 पारियों में 1,278 चौके.

विराट कोहली: 402 पारियों में 1,235 चौके.

बाबर ने दिखाया दम

कोहली के मुक़ाबले 61 कम पारियाँ खेलने के बावजूद, बाबर ने 43 ज़्यादा चौके जड़े हैं, जो उनके लगातार बाउंड्री लगाने वाले खेल को उजागर करता है, जिस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता. शतकों की दौड़ में भी, बाबर कोहली के 9 शतकों के मुक़ाबले 11 T20 शतकों के साथ आगे हैं, जो उनकी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने की बेहतरीन क्षमता को दिखाता है.

लग्ज़री कारों का कलेक्शन

बाबर के पास गाड़ियों का एक प्रीमियम कलेक्शन है, जिसमें लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, ऑडी A5 और बीजिंग BJ40 Plus SUV शामिल हैं. उनकी कारों और बाइकों की कुल कीमत लगभग $600,000 आंकी गई है. कारों के अलावा, बाबर के पास BMW और Yamaha की महंगी मोटरबाइक भी हैं. इन बाइकों की कीमत लगभग $20,000 है. उनके गाड़ियों का कलेक्शन लग्ज़री और परफॉर्मेंस के प्रति उनके शौक को दिखाता है.