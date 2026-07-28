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बाबर आजम के आगे झुकेगा PCB? कप्तानी के लिए रखी थी शर्त, तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनने का देख रहे ख्वाब

Babar Azam Pakistan Captain: पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम ने टेस्ट की कमान संभालने से पहले पीसीबी के सामने बड़ी शर्त रखी है. बाबर आजम ने शर्त रखी थी कि वह तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की कप्तानी करना चाहते हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 28, 2026 4:00:30 PM IST

बाबर आजम ने टेस्ट की कमान संभालने से पहले PCB के सामने रखी थी बड़ी शर्त!
बाबर आजम ने टेस्ट की कमान संभालने से पहले PCB के सामने रखी थी बड़ी शर्त!


Babar Azam Pakistan Captain: पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर हाईवोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है. एक रिपोर्ट के अनुसार, बाबर आजम फिर से तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले हैं. उन्होंने टेस्ट टीम की कमान संभालने से पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पहले शर्त रखी थी कि उन्हें फिर से तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनाया जाए. हाल ही में PCB ने शान मसूद को हटाकर बाबर आजम (Babar Azam) को फिर से टेस्ट टीम की कमान सौंपी थी. अब बताया जा रहा है कि बाबर आजम एक बार फिर से तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की कप्तानी करते दिखाई देंगे. हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में पीसीबी उनकी इस शर्त को पूरा करेगा?

PCB ने मानी बाबर आजम की शर्त

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार, जब 5 जुलाई को पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान की घोषणा होने वाली थी. उससे पहले 2 सिलेक्टर्स ने बाबर आजम से मुलाकात की थी. बाबर आजम ने साफ किया था कि वह सिर्फ टेस्ट ही नहीं, बल्कि तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की कमान संभालना चाहते हैं. रिपोर्ट में आगे कहा गया कि सिलेक्टर्स ने बाबर आजम को आश्वासन दिया कि अगर उनकी कप्तानी में पाकिस्तान का वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उन्हें तीनों फॉर्मेट की कप्तानी मिल जाएगी.

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ये भी पढ़ें: कभी बाबर, कभी रिजवान, कभी सलमान… पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा बड़ा ‘खेल’, कमीज की तरह बदल रहे कप्तान!

बाबर आजम को क्यों बनाया गया टेस्ट कप्तान?

दरअसल, पिछले शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम टेस्ट क्रिकेट में बुरे दौर से गुजर रही थी. उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 16 मैच खेले, जिसमें से 12 मुकाबलों में टीम को हार मिली. इस निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए बोर्ड ने शान मसूद को कप्तानी से हटाने का फैसला लिया, लेकिन उनके पास बाबर आजम से अच्छा कोई विकल्प नहीं था. रिपोर्ट के अनुसार, सिलेक्टर्स ने बाबर आजम से पहले सलमान अली आगा को टेस्ट की कप्तानी संभालने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया था.

बाबर आजम ने ठुकराया था कप्तानी का प्रस्ताव

इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जब बाबर आजम ने नवंबर 2023 में तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की कप्तानी से इस्तीफा दिया था, तो पीसीबी ने उन्हें टेस्ट में कप्तान बने रहने का प्रस्ताव दिया था. उस समय भी बाबर ने यह कहकर कप्तानी ठुकरा दी थी, क्योंकि वह सिर्फ एक फॉर्मेट में कप्तानी नहीं करना चाहते हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बाबर आजम फिर से तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करते दिखाई देंगे.

Tags: Babar azamPakistan Cricket Board
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