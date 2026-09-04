किंग बाबर का ‘क्वीन’ कनेक्शन! चचेरी बहन से लेकर Hania Aamir तक… पाकिस्तानी क्रिकेटर का प्रेग्नेंट महिला संग भी जुड़ चुका नाम!

Babar Azam Love Affair: बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे जाने-माने नामों में से एक रहे हैं, और पूर्व कप्तान का ध्यान सिर्फ़ मैदान पर उनके प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं रहा है. उनकी पर्सनल लाइफ ने भी पिछले कुछ सालों में काफी दिलचस्पी दिखाई है, कई महिलाओं का नाम अफवाहों, फैन के अंदाज़ों या उनके अपने पब्लिक कमेंट्स के जरिए पाकिस्तानी बैट्समैन से जुड़ा है. हालांकि बाबर ने आम तौर पर अपनी प्राइवेट लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखा है, लेकिन उनका नाम बार-बार एक्ट्रेस, मॉडल और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी के साथ सामने आया है. हालांकि, हर अफवाह वाले कनेक्शन की पुष्टि नहीं हुई है, और उनके आस-पास की कुछ कहानियाँ बाद में साफ हो गई हैं.

हानिया आमिर और बाबर आजम

पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर बाबर के साथ जुड़ने वाले सबसे जाने-माने नामों में से एक बन गईं, जब एक फैन-मेड वीडियो में दोनों स्टार्स की एक-दूसरे की तारीफ करते हुए क्लिप्स एक साथ लाई गईं. हानिया ने पहले एक टेलीविजन शो के दौरान बाबर को क्यूट कहा था, जबकि बाबर ने हानिया को तब चुना जब उनसे किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस का नाम पूछा गया जिसके साथ वो काम करना चाहेंगे. इसके बाद फ़ैन्स ने दोनों को पेयर करते हुए एडिट और वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिससे डेटिंग और शादी की अटकलें लगने लगीं. हालांकि, दोनों के बीच कोई कन्फर्म रिलेशनशिप नहीं था. नवंबर 2023 में, हानिया ने एक फैन से बातचीत के दौरान बाबर को अपना “भाई” कहकर अटकलों पर विराम लगा दिया. इस वजह से, बाबर-हानिया की कहानी को पक्के रोमांस के बजाय एक बहुत ज़्यादा चर्चित अफ़वाह कहना ज़्यादा सही होगा.

दुआ जहरा का बाबर आजम क्रश

एक्ट्रेस और मॉडल दुआ जहरा एक और नाम था जिसने बाबर के साथ ध्यान खींचा, हालाँकि उस कनेक्शन का नेचर बहुत अलग था. फरवरी 2025 में, जहरा ने ARY ज़िंदगी के द नाइट शो विद अयाज़ सामू में अपनी मौजूदगी के दौरान खुले तौर पर बाबर को अपना एकमात्र क्रश बताया. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लोगों को पाकिस्तान के बैट्समैन को ट्रोल करते देखना पसंद नहीं है. जहरा ने यह भी कहा कि वो खुशी-खुशी सिंगल हैं और कभी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रहीं. बाद में 2025 में, उन्होंने साफ किया कि उन्हें बाबर एक क्रिकेटर के तौर पर पसंद हैं और कहा कि उन्होंने यह नहीं कहा था कि वह उनसे शादी करना चाहती हैं. इसलिए, जहरा के कमेंट्स से बाबर के लिए उनकी तारीफ तो दिखी, लेकिन दोनों के बीच कोई रोमांटिक रिश्ता साबित नहीं हुआ.

मिस्ट्री वुमन और दूसरी अफवाहें

बाबर तब भी अटकलों का विषय रहे हैं जब अनजान महिलाओं की तस्वीरें ऑनलाइन फैलीं. हालांकि, इसमें शामिल लोगों की पहचान या क्रिकेटर के साथ उनके रिश्ते की तरह की पुष्टि के बिना, ऐसे दावों से यह साबित नहीं हो सकता कि वो उन्हें डेट कर रहे थे. पिछले कुछ सालों में ऐसी भी खबरें आई हैं कि बाबर किसी रिश्तेदार से शादी कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू किए गए मटीरियल से ऐसे किसी रिश्ते या शादी की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई.

हमीज़ा मुख्तार के गंभीर आरोप

बाबर की पर्सनल लाइफ से जुड़ा सबसे गंभीर विवाद 2020 में सामने आया, जब हमीज़ा मुख्तार, जिन्होंने खुद को उनकी पुरानी पड़ोसी और स्कूलमेट बताया, उन्होंने क्रिकेटर के खिलाफ आरोपों के साथ लाहौर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मुख्तार ने आरोप लगाया कि वो और बाबर रिलेशनशिप में थे, उन्होंने उनसे शादी करने का वादा किया था और अबॉर्शन के लिए मजबूर होने से पहले वो प्रेग्नेंट हो गईं. बाबर की लीगल टीम ने इन आरोपों को गलत बताया. इसके बाद यह मामला पाकिस्तानी कोर्ट में गया. जनवरी 2021 में, लाहौर की एक कोर्ट ने पुलिस को मुख्तार का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने बाद में बाबर के खिलाफ केस दर्ज करने के पुलिस के आदेश को सस्पेंड कर दिया. बाबर के कानूनी वकील ने भी आरोपों से इनकार किया और मुख्तार पर क्रिकेटर को ब्लैकमेल करने और परेशान करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. इसलिए आरोपों को मुख्तार के दावों के तौर पर ही माना जाना चाहिए, न कि साबित तथ्यों के तौर पर.

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