Video: रोहित शर्मा की नकल! बाबर आजम ने कॉपी किया ‘हिटमैन’ का सेलिब्रेशन, ट्रोल का हुए शिकार

Babar Azam Viral Video: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 का खिताब पेशावर जाल्मी ने जीत लिया है. बाबर आजम की अगुवाई वाली पेशावर जाल्मी ने फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया. यह पेशावर जाल्मी के लिए पीएसएल की दूसरी ट्रॉफी है. वहीं, बाबर आजम के लिए बतौर कप्तान पहला पीएसएल खिताब है. ऐसे में जब बाबर आजम पीएसएल 2026 की ट्रॉफी लेने के लिए पहुंचे, तो कुछ ऐसा किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई. दरअसल, जब बाबर आजम ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज पर पहुंचे, तो उन्होंने रोहित शर्मा के आइकॉनिक सेलिब्रेशन की कॉपी करने की कोशिश की.

बाबर आजम ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज पर चढ़ते हैं और बच्चों की तरह थोड़ी सी दौड़ लगाते हैं. बता दें कि इसी तरह भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद किया था. रोहित शर्मा का वह सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया. अब बाबर आजम ने रोहित शर्मा के उस सेलिब्रेशन की कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह फेल हो गए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बाबर के बाद इफ्तिखार अहमद भी की कॉपी

बाबर आजम के बाद टीम के सीनियर खिलाड़ी इफ्तिखार अहमद ने भी रोहित शर्मा के सेलिब्रेशन की कॉपी करने की कोशिश की. हालांकि वो भी फेल हो गए. बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर फैंस उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं.

Babar Azam and Iftikhar Ahmed tried to copy Rohit Sharma’s iconic celebration but failed disastrously 😭🤣 Just look at Iftikhar Ahmed bro tried his best but failed badly 😂 pic.twitter.com/uPZvlnEANJ — Rohan💫 (@rohann__45) May 4, 2026

फैंस कर रहे ट्रोल

बाबर आजम का वीडियो वायरल होने के बाद फैंस उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं. कई यूजर्स ने बाबर आजम के सेलिब्रेशन को रोहित शर्मा की सस्ती कॉपी बताई.

फाइनल में पेशावर जाल्मी ने दर्ज की जीत

पीएसएल 2026 का फाइनल मुकाबला हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर जाल्मी के बीच खेला गया. इस मैच में हैदराबाद किंग्समैन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर में सिर्फ 129 रन बनाए. पेशावर जाल्मी की ओर से ऑरोन हार्डी ने 4 विकेट चटकाए. इसके बाद टारगेट का पीछा करने उतरी पेशावर जाल्मी ने 15.2 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया. पेशावर जाल्मी के कप्तान बाबर आजम गोल्डन डक पर आउट हो गए थे, लेकिन आरोन हार्डी ने टीम की पारी को संभाला. आरोन हार्डी ने 39 गेंदों पर 56 रनों की नाबाद पारी खेली और पेशावर जाल्मी को जीत दिलाई.