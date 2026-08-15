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PAK vs ENG: गेंदबाज ने फेंकी ऐसी गेंद, सीधे हाथ पर लगी, बिलख उठे बाबर आजम, देखें VIDEO

Pakistan vs England: बाबर आजम के हाथ में प्रैक्टिस मैच के दौरान तेज गेंद लगी. चोट के बाद उन्होंने मैच बीच में छोड़ दिया. पाकिस्तान को उम्मीद है कि वह इंग्लैंड के खिलाफ 19 अगस्त से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले फिट हो जाएंगे.

By: Satyam Sengar | Published: August 15, 2026 1:41:39 PM IST

बाबर आजम को लगी चोट.
बाबर आजम को लगी चोट.


पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है. इंग्लैंड में खेले जा रहे प्रैक्टिस मैच के दौरान उनके हाथ में तेज गेंद लगी, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा. बाबर आजम प्रोफेशनल काउंटी क्लब सेलेक्ट इलेवन के खिलाफ मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहे थे. वह सिर्फ 5 रन पर थे, तभी इंग्लैंड अंडर-19 के तेज गेंदबाज मैनी लम्सडेन की उठती हुई गेंद उनके नीचे वाले हाथ पर जा लगी. गेंद लगते ही बाबर काफी दर्द में दिखाई दिए और इसके बाद दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं आए.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने बताया कि टीम के डॉक्टर ने बाबर आजम की जांच की. इसके बाद एहतियात के तौर पर उन्हें प्रैक्टिस मैच के बाकी हिस्से से आराम करने की सलाह दी गई. हालांकि, अभी तक उनकी चोट की गंभीरता के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है. पीसीबी के अनुसार, बाबर सोमवार, 17 अगस्त को हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले पाकिस्तान के प्रैक्टिस सत्र में हिस्सा लेंगे. ऐसे में उनकी फिटनेस पर सभी की नजरें रहेंगी.

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इंग्लैंड टेस्ट से पहले बाबर की फिटनेस अहम
पाकिस्तान के लिए बाबर आजम की फिटनेस बेहद जरूरी है, क्योंकि वह टीम की बल्लेबाजी के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं. इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट 19 अगस्त से शुरू होगा. इससे पहले पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ की थी. इस दौरान पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में 8 विकेट से जीत हासिल कर विदेश में लगातार आठ टेस्ट हार का सिलसिला खत्म किया. चोट से वापसी कर रहे शान मसूद की मौजूदगी भी टीम के लिए अच्छी खबर है.

ICC टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा है टेस्ट क्रिकेट
इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा है. अंक तालिका में इंग्लैंड सातवें और पाकिस्तान आठवें स्थान पर है. इंग्लैंड का अंक प्रतिशत 24.36, जबकि पाकिस्तान का 22.22 है. ऐसे में पाकिस्तान उम्मीद करेगा कि बाबर की चोट गंभीर न हो और वह पहले टेस्ट से पहले पूरी तरह फिट होकर टीम की कमान संभाल सकें.

Tags: Babar azam
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