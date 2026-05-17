बाबर आजम ने पाकिस्तान के फ्लॉप शो के बीच रचा इतिहास, इस मामले में स्टीव स्मिथ की कर ली बराबरी

Babar Azam Record: बांग्लादेशी गेंदबाजों ने एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है. सिलहट में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन, पाकिस्तान की बल्लेबाजी लाइनअप पूरी तरह से ढह गई. अगर किसी ने थोड़ी-बहुत टक्कर दी, तो वह थे बाबर आज़म, जिन्होंने अर्धशतक बनाकर स्टीव स्मिथ के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी की और अपनी पहली पारी में कुल 278 रन बनाए. बांग्लादेशी गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, जिससे उनके लिए क्रीज़ पर टिके रहना बेहद मुश्किल हो गया. पूरी पाकिस्तान टीम सिर्फ 232 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जिससे वे बांग्लादेश से 46 रन पीछे रह गए.

बाबर आज़म का अर्धशतक

बाबर आज़म ने इस मैच में अर्धशतक बनाया, हालांकि वे अपनी पारी को और आगे नहीं बढ़ा पाए. उन्होंने 84 गेंदों पर 68 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके शामिल थे. इस पारी के साथ, वे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा अर्धशतक बनाने वालों की सूची में तीसरे स्थान पर आ गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ के साथ बराबरी पर. अब इस चैंपियनशिप में दोनों खिलाड़ियों के नाम 20-20 अर्धशतक हो गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन फिलहाल इस श्रेणी में शीर्ष स्थान पर हैं. लाबुशेन के नाम अब तक 58 मैचों में कुल 24 अर्धशतक दर्ज हैं. इंग्लैंड के जो रूट दूसरे स्थान पर हैं; रूट के नाम 74 मैचों में 22 अर्धशतक दर्ज हैं. जहाँ स्मिथ ने 59 मैचों में 20 अर्धशतकों का आँकड़ा छुआ, वहीं बाबर ने यह उपलब्धि सिर्फ 39 मैचों में ही हासिल कर ली.

पहले टेस्ट में हार

पाकिस्तान फिलहाल खराब फॉर्म से जूझ रहा है. उन्हें ढाका में खेले गए पहले टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा था. यह बांग्लादेश की धरती पर पाकिस्तान की पहली टेस्ट हार थी. इस हार के बाद, पाकिस्तान टीम को कड़ी आलोचना और जाँच का सामना करना पड़ा. इस दूसरे मैच में भी पाकिस्तान के लिए स्थिति कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रही है.