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पाकिस्तान टीम से रिजवान, इमाम बाहर! बाबर आजम ने साधी चुप्पी, बोले- मुझे नहीं पता था…

बाबर आजम ने इंग्लैंड दौरे के बीच मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक और अन्य खिलाड़ियों को टीम से बाहर किए जाने पर अपनी भूमिका से इनकार किया है. पाकिस्तान के कप्तान ने कहा कि पीसीबी का फैसला उनके लिए भी अचानक था और उन्हें इसकी जानकारी बाद में मिली.

By: Satyam Sengar | Published: September 8, 2026 8:23:38 PM IST

बाबर आजम ने साधी चुप्पी.
बाबर आजम ने साधी चुप्पी.


पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने इंग्लैंड दौरे के बीच कई खिलाड़ियों को टीम से बाहर किए जाने के फैसले में अपनी भूमिका से साफ इनकार किया है. बाबर ने एडबेस्टन टेस्ट से पहले इस मामले पर पहली बार खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी का यह फैसला उनके लिए भी खबर की तरह था और उन्हें इसकी जानकारी फैसला लिए जाने के बाद मिली. टीम से बाहर किए गए खिलाड़ियों में अनुभवी मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक और सलमान आगा जैसे बड़े नाम शामिल थे.

मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक और सलमान आगा के अलावा अली उस्मान, खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल और मुहम्मद अवैस जफर को भी इंग्लैंड दौरे से वापस बुला लिया गया. पाकिस्तान के लॉर्ड्स टेस्ट हारने के बाद ये बदलाव किए गए थे. इस हार के साथ इंग्लैंड ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली थी. हेड कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी उनके पदों से हटा दिया गया. इसके बाद पाकिस्तान से सात नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया, जिनमें पांच ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें अभी इंटरनेशनल स्तर पर डेब्यू करना बाकी था. हेड सेलेक्टर मिस्बाह-उल-हक ने भी इस्तीफा दे दिया.

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बाबर ने फैसले से किया किनारा
बाबर से जब खिलाड़ियों को अचानक वापस भेजे जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, “यह मेरे लिए भी नई खबर थी. मुझे भी इसके बारे में बाद में पता चला. यह पीसीबी का फैसला था, इसलिए इस बारे में वे आपको बेहतर तरीके से बताएंगे.” जब उनसे पूछा गया कि क्या इस पूरे घटनाक्रम ने उनके लिए मुश्किलें पैदा कीं, तो उन्होंने कहा, “मुश्किल नहीं,” हालांकि उन्होंने माना कि यह घटनाक्रम उनके लिए चौंकाने वाला था.

इमाम और रिजवान की जांच पर भी बोले
इमाम-उल-हक और मोहम्मद रिजवान को लेकर पीसीबी की अनुशासनात्मक जांच पर भी बाबर से सवाल किया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमाम पर दूसरे टेस्ट के दौरान पैर की चोट को लेकर गलत जानकारी देने का शक था. यह भी दावा किया गया कि पीसीबी अधिकारियों ने दोनों खिलाड़ियों के फोन लेकर लंदन में उनके संपर्कों और गतिविधियों की जांच की थी. हालांकि, बाबर ने इस मामले से खुद को पूरी तरह अलग बताया और कहा, “मुझे नहीं पता” कि जांच किस बारे में है. जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या खिलाड़ियों को वापस भेजने या किसी अन्य फैसले में उनकी भूमिका थी, तो बाबर ने स्पष्ट जवाब दिया, “नहीं.”

Tags: Babar azam
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