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PAK vs ENG: बाबर आजम खेलेंगे दूसरा टेस्ट? बोले- मैं 90% फिट हूं, लेकिन कोई खिलाड़ी अगर…

बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट से पहले अपनी फिटनेस पर बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने खुद को 90 प्रतिशत फिट बताया और दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध रहने की पुष्टि की. पहले टेस्ट में पाकिस्तान को पारी और 103 रन से हार मिली थी. अब टीम की नजर सीरीज में वापसी पर है.

By: Satyam Sengar | Last Updated: August 26, 2026 8:09:39 PM IST

क्या बाबर आजम खेलेंगे दूसरा टेस्ट?
क्या बाबर आजम खेलेंगे दूसरा टेस्ट?


PAK vs ENG: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले अपनी फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. बाबर ने कहा कि वह करीब 90 प्रतिशत फिट हैं और दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध रहेंगे. पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार से शुरू होगा. पहले टेस्ट में पाकिस्तान को पारी और 103 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में टीम की नजर अब लॉर्ड्स में वापसी करने पर है.
बाबर आजम उंगली में चोट के कारण लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट का हिस्सा नहीं बन सके थे. यह चोट उन्हें वेस्टइंडीज दौरे के समय लगी थी और तब से उन्हें परेशान कर रही थी. हालांकि, अब बाबर ने नेट्स में बल्लेबाजी शुरू कर दी है और अपनी फिटनेस को लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं; “मैंने नेट्स में कुछ बार बल्लेबाजी की है और मैं सहज महसूस कर रहा हूं. मैं 90 प्रतिशत ठीक हूं.” बाबर की वापसी पाकिस्तान के लिए राहत की खबर है, क्योंकि टीम सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही है.

सीनियर खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद
बाबर ने टीम के सीनियर खिलाड़ियों से दूसरे टेस्ट में अधिक जिम्मेदारी लेने की उम्मीद जताई है; “ये हमारे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं और हमें उनका समर्थन करना होगा, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी लगातार मौके मिलने के बावजूद प्रदर्शन नहीं करता है तो बदलाव के बारे में सोचना होगा.” उन्होंने यह भी कहा कि दबाव केवल मोहम्मद रिजवान पर नहीं है. बाबर के मुताबिक, खुद कप्तान समेत सभी अनुभवी खिलाड़ियों को टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना होगा.

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लॉर्ड्स की पिच पर होगी नजर
दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन अभी तय नहीं हुई है. बाबर ने बताया कि लॉर्ड्स की पिच पर घास मौजूद है और सतह को देखकर अंतिम फैसला लिया जाएगा; “पिच पर घास है, लेकिन हमें देखना होगा कि यह आखिर में किस तरह खेलती है.” पाकिस्तान दो स्पिनरों के साथ उतरने पर भी विचार कर रहा है, जिसमें सलमान अली आगा दूसरे स्पिन विकल्प हो सकते हैं. हालांकि, अंतिम टीम का फैसला टॉस से पहले पिच के दोबारा आकलन के बाद किया जाएगा.

Tags: Babar azamPakistan vs England
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