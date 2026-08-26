PAK vs ENG: बाबर आजम खेलेंगे दूसरा टेस्ट? बोले- मैं 90% फिट हूं, लेकिन कोई खिलाड़ी अगर…

सीनियर खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद
बाबर ने टीम के सीनियर खिलाड़ियों से दूसरे टेस्ट में अधिक जिम्मेदारी लेने की उम्मीद जताई है; “ये हमारे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं और हमें उनका समर्थन करना होगा, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी लगातार मौके मिलने के बावजूद प्रदर्शन नहीं करता है तो बदलाव के बारे में सोचना होगा.” उन्होंने यह भी कहा कि दबाव केवल मोहम्मद रिजवान पर नहीं है. बाबर के मुताबिक, खुद कप्तान समेत सभी अनुभवी खिलाड़ियों को टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना होगा.
लॉर्ड्स की पिच पर होगी नजर
दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन अभी तय नहीं हुई है. बाबर ने बताया कि लॉर्ड्स की पिच पर घास मौजूद है और सतह को देखकर अंतिम फैसला लिया जाएगा; “पिच पर घास है, लेकिन हमें देखना होगा कि यह आखिर में किस तरह खेलती है.” पाकिस्तान दो स्पिनरों के साथ उतरने पर भी विचार कर रहा है, जिसमें सलमान अली आगा दूसरे स्पिन विकल्प हो सकते हैं. हालांकि, अंतिम टीम का फैसला टॉस से पहले पिच के दोबारा आकलन के बाद किया जाएगा.