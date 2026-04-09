Home > क्रिकेट > Video: कोहली का नाम सुनते ही बाबर आज़म को लगी मिर्ची, पत्रकार पर हुए आग बबूला; घटना कैमरे में कैद

Video: कोहली का नाम सुनते ही बाबर आज़म को लगी मिर्ची, पत्रकार पर हुए आग बबूला; घटना कैमरे में कैद

Babar azam press conference: हाल ही में PSL के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने बाबर से उनकी तुलना विराट कोहली से करते हुए सवाल पूछा.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: April 9, 2026 5:01:50 PM IST

कोहली का नाम सुनते ही बाबर आज़म को लगी मिर्ची
कोहली का नाम सुनते ही बाबर आज़म को लगी मिर्ची


Babar Azam On Virat Kohli: क्रिकेट जगत में अक्सर बाबर आज़म और विराट कोहली के बीच तुलना होती रहती है. खास करके पाकिस्तान में – अब ये बात अलग है कि दोनों खिलाड़ियों के रिकॉर्ड और आकड़ों पर नजर डालें तो विराट कोहली, बाबर आज़म के काफी आगे हैं. मौजूदा फॉर्म पर भी अगर नजर डालें तो उसमें भी काफी अंतर है.

You Might Be Interested In

जहां कोहली शानदार फॉर्म में हैं, वहीं बाबर आजम हालिया समय में संघर्ष करते दिखे हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाने में नाकामी के कारण बाबर को कई बार टीम से बाहर भी होना पड़ा, जिससे यह बहस और तेज हो गई है.

कोहली के नाम पर भड़के बाबर

हाल ही में PSL के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने बाबर से उनकी तुलना विराट कोहली से करते हुए सवाल पूछा. पत्रकार ने कहा कि कोहली जिस तरह मैच को फिनिश करते हैं, बाबर वैसा क्यों नहीं कर पाते. कोहली को ‘चेज मास्टर’ कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कई बार बड़े मैचों में लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम को जीत दिलाई है. यही तुलना बाबर के लिए असहज स्थिति बन गई.

You Might Be Interested In

पत्रकार के सवाल से नाराज हुए बाबर

इस सवाल पर बाबर आजम (Babar Azam) नाराज नजर आए. उन्होंने पत्रकार को बीच में रोकते हुए कहा कि सवाल पूछने का तरीका ठीक नहीं है और उसे खत्म करने को कहा. जब पत्रकार ने दोबारा सवाल दोहराया, तो बाबर ने जवाब दिया कि उन्होंने भी कई मैच फिनिश किए हैं, भले ही लोगों को ऐसा न लगता हो. उनके इस जवाब से साफ था कि लगातार हो रही तुलना उन्हें परेशान कर रही है.

फॉर्म और करियर का फर्क

विराट कोहली (Virat Kohli) जहां इंटरनेशनल क्रिकेट में खुद को लगातार साबित करते आए हैं, वहीं बाबर आजम का हालिया प्रदर्शन उतना प्रभावी नहीं रहा. टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भी बाबर के बल्लेबाजी क्रम में बदलाव किया गया था. दूसरी ओर, कोहली अब टी20 और टेस्ट से संन्यास लेकर केवल वनडे फॉर्मेट पर ध्यान दे रहे हैं और वहां भी उनका प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है.

IPL vs PSL: मौजूदा प्रदर्शन

IPL 2026 (इंडियन प्रीमियर लीग) में विराट कोहली ने शानदार शुरुआत की, जहां उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ नाबाद 69 रन बनाए. वहीं PSL 2026 (पाकिस्तान सुपर लीग) में बाबर आजम पेशावर जाल्मी की कप्तानी कर रहे हैं और उन्होंने शुरुआती मैचों में 39 और 43 रनों की पारियां खेलीं. दोनों खिलाड़ी अपनी-अपनी लीग में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन तुलना का दबाव अब भी कायम है.

गुजरात को जीत दिलाना शुभमन गिल को पड़ा महंगा! BCCI ने कप्तान पर ठोका 12 लाख का जुर्माना

You Might Be Interested In
Tags: Babar azamBabar azam press conferencebabar azam pslvirat kohlivirat kohli ipl
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ब्लैकहेड्स और वाइटहेड्स से मिलेगी राहत, बस अपनाएं ये तरीका

April 9, 2026

UP में मजदूरों की बल्ले-बल्ले! महंगाई भत्ता बढ़ा, जानें नई...

April 8, 2026

चीकू खाने से मिलते हैं ये कमाल के फायदे, बीज...

April 8, 2026

भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन है सबसे लंबा?

April 8, 2026

करी पत्ता क्यों है इतना फायदेमंद? जानिए इसके गुण

April 7, 2026

बेसिक सैलरी बढ़ी तो जेब क्यों हुई हल्की? जानिए नया...

April 7, 2026
Video: कोहली का नाम सुनते ही बाबर आज़म को लगी मिर्ची, पत्रकार पर हुए आग बबूला; घटना कैमरे में कैद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Video: कोहली का नाम सुनते ही बाबर आज़म को लगी मिर्ची, पत्रकार पर हुए आग बबूला; घटना कैमरे में कैद
Video: कोहली का नाम सुनते ही बाबर आज़म को लगी मिर्ची, पत्रकार पर हुए आग बबूला; घटना कैमरे में कैद
Video: कोहली का नाम सुनते ही बाबर आज़म को लगी मिर्ची, पत्रकार पर हुए आग बबूला; घटना कैमरे में कैद
Video: कोहली का नाम सुनते ही बाबर आज़म को लगी मिर्ची, पत्रकार पर हुए आग बबूला; घटना कैमरे में कैद