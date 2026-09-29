Home > खेल > ‘अच्छा खिलाड़ी था बेचारा…’, पाकिस्तानी क्रिकेटर की मौत! इंटरनेट पर वायरल खबर से फैली सनसनी, क्या है सच्चाई?

‘अच्छा खिलाड़ी था बेचारा…’, पाकिस्तानी क्रिकेटर की मौत! इंटरनेट पर वायरल खबर से फैली सनसनी, क्या है सच्चाई?

Azam Khan Fake Death News: पाकिस्तान के क्रिकेटर आजम खान के निधन की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. अब इस पर खुद आजम खान का रिएक्शन सामने आया है. आजम खान ने अपनी मौत के खबर की वीडियो पर दोस्तों के साथ मजे लिए.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 29, 2026 4:55:40 PM IST

मौत की फेक न्यूज पर पाकिस्तानी क्रिकेटर का रिएक्शन वायरल.
मौत की फेक न्यूज पर पाकिस्तानी क्रिकेटर का रिएक्शन वायरल.


Azam Khan Fake Death News: पाकिस्तान के 28 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज आजम खान की मौत की खबर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. पाकिस्तान के कई मीडिया चैनल में आजम खान के मौत की खबर चला रहा थे, जिसे देख फैंस टेंशन में आ गए थे. इस बीच आजम खान का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो खुद अपनी मौत की खबर देख रहे हैं. दरअसल, कहीं से सोशल मीडिया पर फर्जी खबर आई कि पाकिस्तानी क्रिकेटर आजम खान की मौत हो गई है. यह अफवाह थोड़ी ही देर में इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई. जब यह फर्जी खबर आजम खान तक पहुंची, तो उनके भी होश उड़ गए.

आजम खान का रिएक्शन वायरल

विकेटकीपर बल्लेबाज आजम खान (Azam Khan) ने अपने निधन की खबर देखने के बाद गुस्सा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मजे लिए. उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आजम खान अपने दोस्तों के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह खुद अपनी मौत की फेक न्यूज पर हंसते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में आजम खान तंज कसते हुए कहते हैं कि अच्छा प्लेयर था बेचारा… कल ही तो इसे पाकिस्तान के लिए खेलना था. अब उनका यह रिएक्शन इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

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कैसे फैली फेक न्यूज?

आज के समय में AI वीडियो और एडिटेड क्लिप्स के जरिए फेक न्यूज फैलाना आम बात हो गई है. अक्सर इंटरनेट पर मशहूर हस्तियों से जुड़ी भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं. AI के जरिए एडिट किए गए वीडियो बिल्कुल ओरिजनल लगते हैं, जिससे फैंस फेक न्यूज की पहचान नहीं कर पाते हैं.

ये भी पढ़ें: 18 लाख का कर्ज, होटल बंद करने की नौबत… फिर विराट-अनुष्का ने मंगाए छोले-भटूरे, रॉकेट बना 2 भाइयों का बिजनेस

आजम खान का करियर

28  साल के विकेटकीपर बल्लेबाज आजम खान इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम से दूर चल रहे हैं. उन्होंने पाकिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल में 14 मैच खेले हैं, जिसमें 13 पारियों में 88 रन बनाए हैं. आजम खान ने आखिरी बार टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका के खिलाफ इंटरनेशनल मैच खेला था. हाल ही में वह पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में खेलते दिखाई दिए थे.

Tags: Azam Khanhome-hero-pos-3viral video
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